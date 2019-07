Zemřel herec Rip Torn, dostal několik cen Emmy

Los Angeles - Ve věku 88 let zemřel americký herec Rip Torn, který se během téměř sedm desetiletí trvající herecké kariéry objevil ve filmech jako například Muži v černém nebo Pán šelem. Oznámily to dnes tiskové agentury. Hercova bouřlivá povaha mu pomáhala při ztvárňování charakterních rolí, ale občas mu komplikovala profesní dráhu i osobní život. Několikrát byl oceněn televizní cenou Emmy, několikrát se dostal do konfliktu se zákonem.

Torn účinkoval v televizních snímcích a seriálech, vyzkoušel si i režii. V 60. letech byl oceněn cenou Emmy, v roce 1983 byl nominován na Oscara za vedlejší roli ve filmu Cross Creek. Ve snímku Pahorek Pork Chop z roku 1959 o korejské válce hrál s Gregorym Peckem. V roce 1976 hrál po boku Davida Bowieho ve snímku Muž, který spadl na Zemi. Jeho kariéru v 90. letech oživila hlavní role v televizním sitcomu The Larry Sanders Show a role ve filmech Muži v černém a Vybíjená.

Torn měl hrát roli právníka ve známé road movie Bezstarostná jízda (1969). Ta nakonec připadla Jacku Nicholsonovi poté, co se Torn dostal v jedné newyorské restauraci do hádky s režisérem filmu Dennisem Hopperem. Hopper tvrdil, že mu Torn vyhrožoval nožem, Torn tvrdil, že nůž vytáhl naopak Hopper, ale vykroutil mu ho a obrátil jej proti němu. Podle Torna mu Hopperovo líčení sporu poškodilo kariéru. Když Hopper svůj příběh zopakoval v jedné televizní show v roce 1994, Torn podal žalobu a získal jako odškodnění 475.000 dolarů (dnes asi 11 milionů Kč) jako náhradu škody.

Torn hrál v nejrůznějších rolích, ale jeho potměšilý úsměv, nevrlý hlas a ďábelský záblesk v očích jej předurčoval do rolí padouchů a nepředvídatelných postav, poznamenala agentura Reuters. V životě se pod vlivem alkoholu několikrát dostal do konfliktu se zákonem, což vyvrcholilo zatčením v lednu 2010, kdy jej policie našla v zavřené bance opilého a s nabitým revolverem. Jeho právník jej hájil tím, že Torn byl zřejmě do té míry pod vlivem alkoholu, že se domníval, že je u sebe doma. U vchodu si prý proto sundal klobouk a vyzul boty a policistů se pak ptal, proč ho tahají z domova.

Sám v jednom rozhovoru připustil, že se "nechá snadno vytočit", aby pak litoval, co vyvedl. Ale v herectví dokázal tyto emoce využít ve svůj prospěch. Zpomalení své kariéry částečně přičítal i politickým názorům, včetně kritiky vietnamské války. "Neřekl bych, že jsem byl na černé listině, ale tvrdilo se, že je těžké se mnou vyjít a že jsem nespolehlivý. Nespolehlivý! Za ta léta v divadle jsem nikdy nevynechal představení," řekl v roce 1984 agentuře AP.

Torn byl bratrancem herečky Sissy Spacekové, která je po rodičích českého původu a kterou přivedl k herectví. Ze svazků s třemi ženami měl šest dětí.