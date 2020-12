Zemřel herec Ladislav Mrkvička, bylo mu 81 let. Serveru iDNES.cz to řekl mluvčí Národního divadla. Na snímku z udílení divadelních Cen Thálie 5. října 2019 v pražském Národním divadle děkuje Mrkvička za ocenění za celoživotní mistrovství v oboru činohra.

Zemřel herec Ladislav Mrkvička, bylo mu 81 let. Serveru iDNES.cz to řekl mluvčí Národního divadla. Na snímku z udílení divadelních Cen Thálie 5. října 2019 v pražském Národním divadle děkuje Mrkvička za ocenění za celoživotní mistrovství v oboru činohra. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Zemřel herec Ladislav Mrkvička, bylo mu 81 let. Serveru iDNES.cz to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Mrkvička letos získal Českého lva za výkon ve vedlejší roli ve filmu Staříci. Minulý rok se stal držitelem Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Podle serveru Mrkvička zemřel po dlouhé nemoci, potýkal se s Parkinsonovou chorobou, která mu už nedovolovala pracovat.

Fotogalerie

Mrkvičkovy hvězdné divadelní okamžiky začaly v roce 1977 nástupem do Divadla Na zábradlí, kde proslul především jako Smerďakov v dramatizaci Dostojevského Bratrů Karamazových a jako Hanťa v dramatizaci Hrabalovy Hlučné samoty. Do širšího diváckého povědomí se dostal díky roli rotmistra Vyskočila v Sequensově válečném dramatu Atentát a během 70. a 80. let se vypracoval v jednoho z nejvíce obsazovaných herců ve filmu.

Jaroslav Soukup ho například obsadil do snímku Dostih, kde hrál žokeje, stejnou roli si zahrál i v populárním televizním seriálu Dobrá voda. Zahrál si také v několika kriminálních filmech. Rozporuplným momentem v jeho kariéře byla role nadporučíka Stejskala v Sequensově kontroverzním normalizačním seriálu Třicet případů majora Zemana. Naposledy se Mrkvička dostal do širšího povědomí rolemi v obou sériích úspěšného seriálu Policie Modrava (2015 a 2017) nebo v dramatech Piknik (2014) a Tenkrát v ráji (2016).

Mrkvička si srdce diváků získal skromným a nenápadným herectvím. Za svou dlouhou kariéru si vyzkoušel ty nejslavnější divadelní role a jeho záběr před filmovou kamerou byl také obsáhlý - hrál v dramatech, komediích, pohádkách, detektivkách a v řadě seriálů. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadlem, diváci ho mohli vidět i na dalších scénách.

Kromě herectví byl Mrkvička také významným dabérem, namluvil například Matouše ve slavných komediích o Šimonovi a Matoušovi a jeho zajímavý hlas mohli posluchači slyšet i v rozhlase. V roce 2012 získal cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Mrkvička se narodil v Praze. Několikrát se hlásil na DAMU a školu nakonec v roce 1962 úspěšně absolvoval. To měl za sebou již první dětskou roli ve filmu Jiřího Sequense Olověný chléb z roku 1953. Poté se na filmovém plátně objevil v menších rolích ještě jako student DAMU a první angažmá dostal po ukončení studia v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Přes hradecké divadlo se pak dostal do libeňského Divadla S. K. Neumanna (nyní Divadla pod Palmovkou).