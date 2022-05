Zemřel herec Josef Abrhám, bylo mu 82 let

Praze - Ve věku 82 let zemřel v pondělí vpodvečer jeden z nejpopulárnějších českých herců Josef Abrhám, bylo mu 82 let. Informaci deníku Blesk potvrdil ČTK jeho syn Josef Abrhám mladší. Abrháma proslavily role všelijakých fešáků, svůdníků, lékařů nebo falešných vrchních, role humorné i vážné. Nejvíc ze všeho se zapsal divákům do paměti jako záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města nebo jako podvodník ve filmu Vrchní, prchni! Loni v červnu zemřela jeho manželka, herečka Libuše Šafránková.

Krátce po oznámení hercova úmrtí zaplavily sociální sítě vyjádření soustrasti, politici připomínají jeho herecké umění. "Zpráva o smrti Josefa Abraháma mne velmi rozesmutnila. Vzpomínám na jeho herecké umění, spoustu ikonických rolí, jeho velkou noblesu, šarm a nadhled. Čest jeho památce," napsal ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Abrhám vystudoval DAMU, po jejímž absolvování v roce 1962 hrál tři sezony v Divadle na Vinohradech (tehdy Divadle československé armády). Poté zakotvil až do roku 1992 v Činoherním klubu. Krátce účinkoval v Národním divadle, v srpnu 1994 stálé angažmá v divadle opustil natrvalo.

Veřejnost si ho oblíbila především díky jeho účinkování ve filmu a televizi. Řadu zajímavých rolí přinesla Abrhámovi už šedesátá a sedmdesátá léta 20. století, mimo jiné ve snímcích Každý den odvahu, Dita Saxová, Pension pro svobodné pány, Partie krásného dragouna či Holka na zabití. V roce 1976 se objevil v epizodním partu v komedii dvojice Smoljak-Svěrák Marečku, podejte mi pero! A s ním přišel zásadní obrat k úsměvným snímkům.

Titulní a vděčné úlohy hrál Abrhám v komediích Kulový blesk či Vrchní, prchni!, v rozverné Menzelově adaptaci románu Vladislava Vančury Konec starých časů či v Žebrácké opeře.

Abrhámovou nejvýraznější rolí z poslední doby byl part padlého kancléře ve filmovém debutu Václava Havla Odcházení z roku 2011, kterou si bývalý prezident splnil svůj režisérský sen. Snímek na motivy stejnojmenné Havlovy hry byl kritikou přijat spíše rozpačitě. V roce 2016 se Abrhám objevil také v roli svatého Josefa v pohádce Anděl Páně 2 společně s mnoha dalšími hereckými hvězdami.

V roce 2020 obdržel Josef Abrhám Cenu Thálie za celoživotní dílo.