Zemřel F. Lee Bailey, právník, který hájil O. J. Simpsona

Washington - V 87 letech zemřel právník Francis Lee Bailey, který byl obhájcem v řadě mediálně proslulých kauz včetně případů hráče amerického fotbalu a herce O. J. Simpsona, Patricie Hearstové či Alberta DeSalvoa, takzvaného "bostonského škrtiče" zodpovědného za sérii vražd v 60. letech minulého století. Baileyho úmrtí potvrdil médiím jeho dlouholetý kolega.

Bailey podle listu The Guardian proslul za svou kariéru jako arogantní a egocentrický muž, který pohrdal autoritami. Svoje klienty však zároveň hájil velmi pečlivě a vytrvale a podle některých jeho bývalých kolegů byl výjimečně inteligentní. Kromě advokacie se věnoval rovněž psaní, je autorem řady bestsellerů s právní tematikou. Krátce byl rovněž moderátorem několika televizních pořadů.

Asi nejvíce se Bailey proslavil jako člen právního "týmu snů", který si najal O. J. Simpson, který čelil obžalobě z vraždy své exmanželky Nicole Brownové a jejího přítele Ronalda Goldmana. Kauza přilákala obrovskou pozornost nejen americké veřejnosti. V říjnu 1995 porota soudu v Los Angeles Simpsona zprostila obvinění, což v USA vzbudilo značné kontroverze.

Simpson o rok později magazínu listu The Boston Globe řekl, že Bailey byl nejpřínosnějším členem jeho právního týmu. Proslul mimo jiné křížovým výslechem policisty Marka Fuhrmana, jehož se snažil vykreslit jako rasistu, který chce dostat Simpsona do vězení. Baileymu se podařilo Fuhrmana usvědčit ze lži ohledně užívání rasistických nadávek a zpochybnit jeho důvěryhodnost jako jednoho z hlavních svědků obžaloby. To bylo podle řady expertů zásadní pro Simpsonovo osvobození.

Bailey byl v začátcích své kariéry také obhájcem Samuela Shepparda, který byl odsouzen za vraždu své manželky k desetiletému vězení. Právníkovi se však podařilo před nejvyšším soudem prokázat jeho nevinu, zbavit ho všech obvinění a dostat na svobodu. Sheppardova kauza byla rovněž považována za kontroverzní a média jí tehdy věnovala velkou pozornost.

Neúspěch zaznamenal Bailey v případu Patricie Hearstové, dědičky mediálního impéria, která byla v 70. letech minulého století unesena radikální levicovou skupinou. V zajetí však začala se svými únosci sympatizovat a následně se k nim připojila při sérii bankovních loupeží. Média o kauze píší jako o klasickém příběhu stockholmského syndromu.

Bailey soudu tvrdil, že byla Hearstová k trestné činnosti přinucena, což však porotu nepřesvědčilo. Obžalovaná si na později svého advokáta stěžovala a tvrdila, že se věnoval více snahám napsat o jejím případu knihu, než samotné obhajobě.

Dalším z Baileyho klientů byl Albert DeSalvo, který se přiznal k sérii vražd přisuzovaných takzvanému bostonskému škrtičovi z první poloviny 60. let. DeSalvo však nikdy nebyl za vraždy shledán vinným, soud jej na základě přiznání poslal na doživotí do vězení za řadu ozbrojených loupeží a sexuálních útoků. Ve vězení tohoto vojenského veterána v roce 1973 ubodali.

Bailey kvůli svému arogantnímu a neuctivému vystupování několikrát přišel o právnickou licenci. Jednou ji ztratil také za to, že údajně nekorektně manipuloval s akciemi vlastněnými odsouzeným překupníkem s drogami. Byl čtyřikrát ženatý a třikrát rozvedený, jeho čtvrtá žena zemřela v roce 1999.