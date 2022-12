Zemřel emeritní papež Benedikt XVI., státníci mu vzdávají hold

Vatikán - Ve věku 95 let dnes zemřel emeritní papež Benedikt XVI., oznámil Vatikán. Zdravotní stav rodilého Němce se v poslední době zhoršoval. Benedikt stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy se úřadu vzdal kvůli chatrnému zdraví. Pohřeb bude ve čtvrtek 5. ledna 2023 na vatikánském Svatopetrském náměstí. Povede ho současný papež František.

"Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve," uvedl vatikánský mluvčí Matteo Bruni v písemném prohlášení.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, se v roce 2013 stal prvním papežem za zhruba 600 let, který na svou funkci rezignoval. Od té doby žil nástupce papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu, kde se po odchodu z papežské funkce věnoval modlitbám a meditaci.

Zdravotní stav emeritního papeže se v posledních dnech zhoršoval. Začátkem tohoto týdne papež František při generální audienci uvedl, že jeho předchůdce je "velmi nemocný", a požádal věřící, aby se za něj modlili. Benedikt odmítal převoz do nemocnice, několik zdravotníků o něj pečovalo v bývalém vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. Mluvčí Bruni uvedl, že emeritní papež krátce před smrtí přijal poslední pomazání neboli svátost nemocných.

Vatikán dále sdělil, že rakev s tělem 265. papeže bude od pondělka vystavena ve Svatopetrské bazilice. Pohřeb se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2023 v 9:30 na Svatopetrském náměstí. Povede ho současný papež František, uvedl vatikánský mluvčí. Rakev pak bude odnesena do Svatopetrské baziliky a uložena v kryptě pod ní.

Ve dvoutisícileté historii katolické církve půjde o bezprecedentní událost, které se pravděpodobně zúčastní desítky tisíc lidí včetně hlav států. Benedikt přitom podle mluvčího Bruniho před smrtí vyslovil přání, aby jeho pohřeb provázela vážnost a jednoduchost.

Vatikán disponuje detailně propracovanými pravidly, která se týkají úkonů po smrti úřadujícího papeže. Není ale známo, co se bude dít poté, co zemře emeritní papež, který už svůj úřad nezastává. Po Benediktově úmrtí tak přijdou na řadu protokolární pravidla, která mohou být návodem i v případě dalších papežů, kteří se v budoucnu rozhodnou z čela církve odejít namísto toho, aby úřad zastávali až do smrti.

K významnému teologovi Benediktovi vzhlíželi v řadách katolické církve především konzervativci. Někteří krajní tradicionalisté dokonce odmítali uznat Františka za jeho legitimního nástupce, připomněla agentura Reuters.

Fiala: Benedikt XVI. patřil mezi přední inteletuální osobnosti naší doby

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) patřil Benedikt XVI. mezi přední intelektuálni osobnosti této doby. Na twitteru uvedl, že si ho velmi vážil. Podle prezidenta Miloše Zemana svět opustila významná osobnost, která se svým mimořádným vzděláním, intelektem i lidským přístupem zapsala do srdcí lidí. Smrt někdejší hlavy katolické církve označil v reakci pro ČTK za obrovskou ztrátu bývalý prezident Václav Klaus.

"Papeže Benedikta XVI. jsem si velmi vážil. Mám rád jeho teologická a filozofická díla, patřil k předním intelektuálním osobnostem naší doby. Jeho velikost ukazuje i jeho rozhodnutí odejít z papežského stolce," uvedl Fiala. Dodal, že je vděčný za možnost se s ním setkat.

Zeman poslal současnému papeži Františkovi kondolenci. Napsal v ní, že zprávu o úmrtí přijal s hlubokým zármutkem. "Nejen katolickou církev, ale celý svět opustila významná osobnost, která se svým mimořádným vzděláním, intelektem a především lidským přístupem nesmazatelně zapsala do srdcí nás všech," uvedl. V textu zmínil návštěvu papeže v Česku v roce 2009, kterou označil za jeden z významných momentů moderních dějin České republiky. "Můžeme po pravdě konstatovat, že náš svět dnes opustil mimořádný člověk, který se výrazně zasadil o podobu dnešní katolické církve a jehož odkaz bude v našich srdcích žít i nadále," dodal.

Podle Klause je jeho odchod emeritního papeže z pozemského světa obrovskou ztrátou. "Byl posledním z velikánů 20. století, který celý život bojoval za staré dobré hodnoty. Končí tím jedna etapa vývoje lidské společnosti," napsal ČTK. Poznamenal, že v dubnu mu v narozeninovém přání napsal, že pro něj zůstává hlavním symbolem souboje normálního světa s moderním pokrokářstvím. "Bude nám všem chybět mnohem víc, než si v tuto chvíli myslíme," uvedl.

Místopředseda vlády a ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) na twitteru napsal, že služba Benedikta XVI. byla kontrastem hektické moderní doby, byla skromná. "Obsah jeho poselství uměl zaujmout ty, kteří poctivě hledali odpovědi na současné otázky. Kladl odvážné otázky a jasné a neúprosné odpovědi na ně. Zároveň prokázal umění odcházení a předání služby," uvedl.

"Zůstane zapsán jako vzor moudrosti a pokory. Málokdo má takový nadhled, že dokáže uvolnit svoji pozici, když už na ni nemá dostatek sil," napsal na twitteru mimo jiné místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Věří tomu, že tak dal obrovský příklad lidem nejen v církvi, ale i ve světských funkcích.

Podle dalšího místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) odešla nejen významná osobnost katolické církve, ale jeden z největších evropských a světových intelektuálů v tom nejlepším smyslu slova. "Jeho konzervativní trvání na osvědčených hodnotách a tradicích a pokorný přístup k dědictví předků byly inspirující," poznamenal.

Smrt Benedikta XVI. považuje za velmi smutnou zprávu ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Uvedla, že jako nástupce Jana Pavla II. nebyl v jednoduché pozici, ale obstál skvěle. Respekt si získal i důstojným odchodem z čela církve, podotkla.

František, Biden i evropští státníci vzdávají hold zemřelému Benediktu XVI.

Za ušlechtilého a dobrého člověka, který byl darem pro katolickou církev i svět, označil papež František svého předchůdce Benedikta XVI.. Hold bavorskému rodákovi, který stál v čele církve v letech 2005 až 2013, vzdali i mnozí evropští státníci nebo americký prezident Joe Biden. Zesnulého vyzdvihují jako velkého teologa nebo obránce "tradičních hodnot".

"S dojetím vzpomínáme na jeho osobnost, tak šlechetnou, tak dobrou. A cítíme v našich srdcích velkou vděčnost, vděčnost Bohu za to, že ji daroval církvi a světu," citovala Františka agentura Reuters. Argentinský papež se poprvé ke smrti svého předchůdce vyjádřil při obřadu ve Svatopetrské bazilice, přičemž vyzdvihl "oběti" německého rodáka "pro dobro církve".

"Jako 'německý' papež byl Benedikt XVI. pro mnohé, a to nejen v této zemi, mimořádným církevním představitelem. Svět přichází o formativní osobnost katolické církve, argumentační osobnost a chytrého teologa. V myšlenkách jsem s papežem Františkem," napsal předtím na twitteru německý kancléř Olaf Scholz.

Italská premiérka Giorgia Meloniová označila Benedikta za "velikána víry a rozumu" a "velkého muže, na kterého dějiny nezapomenou". Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Benedikt usiloval "duchem i inteligencí o více bratrský svět".

Pro britského premiéra Rishiho Sunaka byl Benedikt "velkým teologem", jehož návštěva Spojeného království v roce 2010 představovala historický okamžik pro katolíky i nekatolíky v zemi. Britský král Karel III. zase ocenil "neutuchající snahy" zlepšovat vztahy mezi katolíky a protestanty.

Za "silný signál" označila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová Benediktovo odstoupení z papežské funkce před bezmála deseti lety. "Sám sebe vnímal především jako služebníka Boha a jeho církve. Když mu ubyly fyzické síly, sloužil dále silou svých modliteb," napsala.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v kondolenčním příspěvku zopakovala známý Benediktův citát: "Lidská osoba nachází svou dokonalost v hledání a milování toho, co je pravdivé a dobré".

Moskevský patriarcha Kirill v prohlášení uvedl, že Benedikt přispěl v době svého pontifikátu k výraznému sblížení katolické a pravoslavné církve. Vyzdvihl také jeho "obranu tradičních hodnot v sekularizovaném světě", kterou ve vlastní kondolenci zmínil také ruský prezident Vladimir Putin. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl Benedikt "vynikajícím teologem, intelektuálem a obhájcem obecně platných hodnot".

Za německého papeže, formativní osobnost katolické církve a chytrého teologa označil spolkový kancléř Olaf Scholz emeritního papeže Benedikta XVI., který dnes zemřel ve věku 95 let. Hold bavorskému rodákovi, který stál v čele církve v letech 2005 až 2013, vzdávají i další evropští státníci.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, zemřel dnes dopoledne ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. V roce 2013 se stal prvním papežem za zhruba 600 let, který na svou funkci rezignoval.

"Jako 'německý' papež byl Benedikt XVI. pro mnohé, a to nejen v této zemi, mimořádným církevním představitelem. Svět přichází o formativní osobnost katolické církve, argumentační osobnost a chytrého teologa. V myšlenkách jsem s papežem Františkem, napsal Scholz na twitteru.

Italská premiérka Giorgia Meloniová označila Benedikta za "velikána víry a rozumu" a "velkého muže, na kterého dějiny nezapomenou". Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Benedikt usiloval "duchem i inteligencí o více bratrský svět".

Pro britského premiéra Rishiho Sunaka byl Benedikt "velkým teologem", jehož návštěva Spojeného království v roce 2010 představovala historický okamžik pro katolíky i nekatolíky v zemi.

Za "silný signál" označila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová Benediktovo odstoupení z papežské funkce před bezmála deseti lety. "Sám sebe vnímal především jako služebníka Boha a jeho církve. Když mu ubyly fyzické síly, sloužil dále silou svých modliteb," napsala.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v kondolenčním příspěvku zopakovala známý Benediktův citát: "Lidská osoba nachází svou dokonalost v hledání a milování toho, co je pravdivé a dobré".

Moskevský patriarcha Kirill v prohlášení uvedl, že Benedikt přispěl v době svého pontifikátu k výraznému sblížení katolické a pravoslavné církve. Vyzdvihl také jeho "obranu tradičních hodnot v sekularizovaném světě".

Zástupci církve: Smrtí Benedikta XVI. odešel jeden z největších teologů

Zemřel jeden z největších papežů a teologů tohoto i minulého století, reagoval na úmrtí Benedikta XVI. pražský arcibiskup Jan Graubner. I podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla odešla snad největší osobnost teologie posledního století. Za jednoho z nejvýznamnějších katolických intelektuálů 20. století ho považuje i římskokatolický kněz Tomáš Halík. Na církevních budovách budou vyvěšeny černé prapory a v den pohřbu 5. ledna se rozezní zvony.

"Zemřel jeden z největších papežů a teologů tohoto i minulého století. Měl blízko k Čechám a ve zvláštní úctě Pražské Jezulátko - sošku malého Ježíška," napsal Graubner na twitteru. Fotografií připomněl jeho návštěvu v Praze před 13 lety.

Jako předseda České biskupské konference zároveň zaslal papeži Františkovi kondolenci, ve které jménem české katolické církve vyjádřil soustrast nad úmrtím emeritního papeže. Uvedl, že Joseph Ratzinger, jak znělo Benediktovo civilní jméno, po celý svůj dlouhý život věrně sloužil církvi. "Coby mimořádně vzdělaný teolog a myslitel zásadním způsobem přispěl k prohloubení, systematizaci a definování nauky římskokatolické církve," uvedl. Dodal, že poté jako papež pokračoval v díle svého předchůdce Jana Pavla II. a rozvíjel dědictví druhého vatikánského koncilu, kterého se sám coby mladý teolog zúčastnil.

Graubner požádal české a moravské biskupy, aby nechali na církevních budovách až do pohřbu vyvěsit černé prapory. Kněží by měli za zemřelého papeže sloužit mši. V den a hodinu pohřbu budou znít zvony.

"Josepha Ratzingera, papeže Benedikta XVI. jsem poznal nejprve prostřednictvím jeho děl. Četba jeho knížek mi pomohla prohloubit můj vztah k bohu a upevnit víru," sdělil ČTK Přibyl. "Mnohokrát jsem se s ním setkal, vždy to bylo setkání s hlubokým, avšak skromným a plachým člověkem," uvedl. Dodal, že nikdy nezapomene na poslední setkání s ním v listopadu 2019. "Držel mě za ruku a díval se na mě svýma hlubokýma očima. Už nemohl mnoho mluvit, ale oči mluvily za něj. Jeho smrt pro mě znamená fakt, že odešla snad největší osobnost teologie posledního století, mám pevnou naději, že nyní máme o osobnost více v nebi," doplnil.

Podle Halíka byl Ratzinger jedním z nejvýznamnějších katolických intelektuálů 20. století. "Jako takový byl vlivným teologickým poradcem reformního druhého vatikánského koncilu," uvedl. Po zkušenostech s vystoupením radikální levice při studentských bouřích roku 1968 se podle něj přiklonil ke konzervativním kritikům progresivistických proudů v církvi i společnosti. "Představoval však inteligentní kulturní konzervativismus, který se naprosto liší od fundamentalistického tradicionalismu," podotkl.

Za významné označil jeho překvapivé rozhodnutí opustit papežský úřad ve chvíli, kdy si uvědomil, že problémy v církvi přesahují jeho síly. "Pamatuji si ho jako vždy velmi jemného, laskavého, skromného člověka, typického univerzitního učence, introverta, který se tím velmi lišil od svého předchůdce, zvyklého komunikovat s davy," napsal ČTK.

Emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle ČTK sdělil, že s papežem Benediktem XVI. se setkal několikrát a obdivoval jeho noblesu, pokoru, teologickou brilantnost, celkový přehled, lidskost i zakotvení v tradici církve.