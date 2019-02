Herec Jiří Pecha v roli Babičky 9. listopadu v brněnském Divadle Husa na provázku na generálce představení Babička: Šťastná to žena! Obnovená premiéra je v úterý 11. listopadu.

Herec Jiří Pecha v roli Babičky 9. listopadu v brněnském Divadle Husa na provázku na generálce představení Babička: Šťastná to žena! Obnovená premiéra je v úterý 11. listopadu. ČTK/Zehl Igor

Brno - Zemřel divadelní a filmový herec Jiří Pecha, bylo mu 74 let. Měl dlouhodobé zdravotní obtíže. Informaci o Pechově úmrtí zveřejnil na facebooku divadelník Břetislav Rychlík, ČTK ji potvrdila mluvčí divadla Husa na provázku Alžběta Nagyová. Podle ní Pecha zemřel dnes ráno. Na budově divadla už visí černý prapor.

Právě v brněnském "Provázku", kde působil od přelomu 60. a 70. let minulého století až do penze, se třebíčský rodák Pecha proslavil. Vytvořil úspěšnou hereckou dvojici s Boleslavem Polívkou, hráli spolu například v inscenaci Pezza versus Čorba. Ztvárnil také množství filmových rolí, třeba v Baladě pro banditu, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Zapomenutém světle nebo pohádce Lotrando a Zubejda.

V posledních letech se na jeviště Husy na provázku čas od času vracel hlavně v titulní úloze inscenace Babička podle Boženy Němcové. Právě na jevišti svého osudového divadla a v jedné ze svých nejúspěšnějších rolí Babičky slavil Pecha v roce 2014 své 70. narozeniny. I když počet repríz už tehdy přesahoval tři stovky, Pecha ČTK řekl, že jako celoživotní trémista se večer znovu bude "třepat jako ratlík". Na otázku, zda se cítí na dalších 300 repríz, ovšem tehdy reagoval trpkým smíchem. "To je odpověď," dodal lakonicky.

Pecha začínal s herectvím u ochotníků a díky talentu se dostal na Janáčkovu akademii múzických umění i bez povinné maturity. Odborníci na něm oceňovali zejména hereckou živelnost a zemitost, stejně jako schopnost ztvárnit komické i dramatické role. Díky širokému rejstříku zvládal nespočet klauniád, ale také titulní roli v Králi Learovi nebo part v absurdním dramatu Čekání na Godota.

Pechovu divadelní a filmovou kariéru nezhatily ani celoživotní potíže s učením textů, ani zdravotní problémy spjaté s věkem. Když Husa na provázku uspořádala velkou oslavu jeho pětašedesátin, příliš to prý nechápal. "Teď už je mi to jasné - oni si mysleli, že se sedmdesátky nedožiju," řekl ČTK, když mu bylo právě 70 let.