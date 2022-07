Zemřel disident, básník a kněz Erwin Kukuczka, bylo mu 78 let

Ústí nad Orlicí - Ve čtvrtek zemřel český kazatel, básník a publicista Erwin Kukuczka, bylo mu 78 let. Informovala o tom dnes orlickoústecká radnice. Husitský kněz dlouhodobě působil v regionu. V Ústí nad Orlicí žil od 80. let, obdržel Cenu města Ústí nad Orlicí a v letech 1994 až 2006 byl i městským zastupitelem.

"Zemřel přítel a moudrý člověk, který mne přivedl do světa koláží a poezie. Čest jeho památce," uvedl na facebooku starosta Petr Hájek (Oušťáci).

Jako disident Kukuczka psal básně a měl žurnalistické ambice. Jeho životní směřování změnilo setkání s Egonem Bondym ke konci 60. let v Praze. "Oba jsme si padli do oka. Držel nade mnou ochrannou ruku. Řekl mi: 'Erwine, když někdo čte ty vaše básně a nezná vás, myslel by si, že to psal hluboce věřící člověk'," řekl ČTK v roce 2013 Kukuczka o dlouholetém přátelství s Bondym.

Podrobný životopis faráři a disidentovi věnoval projekt Paměť národa. Vyučený ocelář a neúspěšný v této profesi se uplatnil v divadle Orfeus v Praze, kde hrál. Angažoval se v odboji proti sovětské okupaci, věnoval se samizdatové činnosti.

V roce 1989 byl v Žamberku vysvěcen na kněze, poté sloužil jako farář Církve československé husitské v Nekoři a Žamberku na Orlickoústecku. V polistopadovém dění se zapojil do aktivit Občanského fóra. Dál se věnoval literární a publikační činnosti, organizování výstav.

"Život Erwina Kukuczky dle jeho slov ovlivnilo především setkání s vírou a literaturou," uvedla Paměť národa.