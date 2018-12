Bývalý zápasník a olympionik Karel Engel doprovází atletickou legendu Danu Zátopkovou, která 15. září 2007 zavítala do Valašského skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm na Novojičínsku. Účastník olympijských her v Mnichově 1972 Engel zemřel ve věku 78 let. ČTK/Galgonek Vladislav