Zemřel bývalý francouzský prezident Jacques Chirac

Paříž - Ve věku 86 let dnes zemřel francouzský prezident z let 1995 až 2007 Jacques Chirac. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na Chiracovu rodinu. Před zvolením hlavou státu byl Chirac starostou Paříže a předtím vykonával také funkce premiéra či ministra vnitra.

Republikán Chirac byl známý například svým nesouhlasem s útokem na Irák pod vedením Spojených států v roce 2003. Za jeho úřadování bylo na základě referenda zkráceno funkční období francouzského prezidenta ze sedmi let na pět. Stal se také jednou z osobností, které se zasloužily o prosazení eura.

Po odchodu z Elysejského paláce byl Chirac shledán vinným ze zneužití veřejných prostředků a v prosinci 2011 byl odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu. Stal se tak vůbec prvním poválečným francouzským prezidentem, který byl soudem uznán vinným. Prokázal mu, že v době působení na pařížské radnici zaměstnával 28 osob, které za městské peníze pracovaly pro jeho politickou stranu Sdružení pro republiku nebo dokonce vůbec žádnou práci neodváděly.

Ve funkci prezidenta navštívil Chirac dvakrát Českou republiku, poprvé přijel v dubnu 1997 na oficiální návštěvu, při které mu prezident Václav Havel udělil Řád Bílého lva první třídy s řádovým řetězem. Podruhé se pak v listopadu 2002 zúčastnil v Praze summitu Severoatlantické aliance, který mimo jiné rozhodl o pozvání Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska do NATO.