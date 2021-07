Zemřel baskytarista kapely ZZ Top Dusty Hill, bylo mu 72 let

Dallas (USA) - Ve věku 72 let zemřel americký hudebník Dusty Hill, který strávil více než 50 let jako baskytarista rockové kapely ZZ Top. Podle magazínu Rolling Stone to dnes oznámili zbylí dva členové tohoto texaského tria Billy Gibbons a Frank Beard. Jejich kolega podle prohlášení skupiny zemřel ve spánku u sebe doma v Houstonu.

"Budeš nám moc chybět, amigo," uvedli ve společném prohlášení zpěvák a bubeník. Jejich zesnulý kolega se narodil 19. května 1949 ve městě Dallas jako Joseph Michael Hill. S Gibbonsem a Beardem se spojil těsně před dokončením první desky ZZ Top a sestava kapely už se od té doby až do posledních alb a turné neměnila.

"Nám a nespočtu fanoušků po celém světě bude chybět tvoje spolehlivost, tvoje dobrácká povaha a tvoje neochvějné odhodlání dodávat 'Topu' ten monumentální podklad," napsali Gibbons a Beard. Časopis Rolling Stone napsal, že Hill začal na baskytaru hrát ve 13 letech. Před několika lety v rozhovoru uvedl, že na rozdíl od "většiny basáků" nezačínal s klasickou kytarou, ale jako zpěvák.

Kapela ZZ Top vydala své první studiové album v roce 1971 a na kontě jich má celkem 15, ve své tvorbě kombinuje hard rock, blues rock nebo takzvaný jižanský rock. V roce 2004 bylo trio uvedeno do rokenrolové síně slávy.