Zemřel alternativní hudebník Marek, propagátor buddhismu

Praha - V domově důchodců ve Mšeně u Mělníka dnes ve věku 74 let zemřel alternativní hudebník Vlastimil Marek. Člen skupin Extempore, Elektrobus, Amalgam nebo MCH Band vystupoval i s Emilem Pospíšilem a Jakubem Nohou. Publicista, lektor a spisovatel se zabýval také zenovým buddhismem a patřil k propagátorům zenového buddhismu a přirozených porodů. ČTK o tom za pozůstalé informoval jeho zeť Jiří Janda.

"V minulých dnech tchán prodělal koronavirus, měl také řadu dalších chronických nemocí. Pohřeb bude určitě jen v minimálním rodinném kruhu," uvedl Janda.

Marek se narodil 23. srpna 1946 v Krnově. Po maturitě absolvoval nástavbové studium oboru cestovní ruch. Od mládí se věnoval umění, hudbou se zabýval prakticky i teoreticky, byl členem Jazzové sekce. V roce 1978 strávil dva měsíce v zenbuddhistických centrech v Polsku a v následujícím roce odjel studovat do Japonska. V samizdatu vydával a šířil své překlady zenové literatury. V srpnu 1986 byl zatčen za pořádání mírového koncertu a na několik týdnů uvězněn. Po roce 1990 byl rehabilitován.

V roce 1989 byl členem Občanského fóra, krátce působil jako místní zastupitel v městské části Praha 2. Byl členem mnoha sdružení prosazujících duchovní učení, přednášel o hnutí New Age, vedl kurzy zpěvu a hry na tibetské mísy. V letech 1996 až 2011 připravoval rozhlasový pořad Oáza věnovaný hudbě new age, etnické a ambientní. Zabýval se také tematikou přirozených porodů v domácím prostředí. Do roku 1989 publikoval v samizdatu, poté oficiálně vydal na 20 publikací a byl aktivní bloger. V diskusi se věnoval tématu "dobré smrti", což pro něj představovalo možnost rozhodnout o své smrti sám. "Neumíme na svět přicházet a neumíme z něj ani odcházet. Nejsme spojeni s tím, co nás činí lidmi," prohlásil.

Knihovna samizdatové literatury Libri Prohibiti připravuje výstavu samizdatů a dalších artefaktů, které by měly osobnost Vlastimila Marka připomenout. Spolu s rodinou plánuje uspořádat při té příležitosti vzpomínkovou akci nebo koncert, až to umožní vládní opatření.