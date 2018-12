Washington - Ve věku 94 let zemřel prezident Spojených států z let 1989-1993 George Bush starší. Podle agentury AFP to v noci na dnešek oznámil jeho syn George W. Bush, který byl prezidentem v letech 2001 až 2009.

Podle mluvčího rodiny Jima McGratha zemřel 41. prezident USA v pátek krátce po 22:00 místního času. Před přibližně osmi měsíci zemřela jeho žena, bývalá první dáma USA Barbara Bushová.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel," uvedl George W. Bush v prohlášení, které prostřednictvím twitteru tlumočil McGrath. "George H.W. Bush byl člověkem obdařeným ušlechtilostí charakteru a nejlepším otcem, jakého si syn nebo dcera mohou přát," dodal Bush mladší.

Bush starší si získal popularitu díky úspěchu Spojených států ve válce v Perském zálivu v roce 1991, ale následně vyprchala během krátké hluboké recese, kdy porušil svůj slib, že nebude zavádět nové daně. Při druhé kandidatuře na prezidenta republikánského politika porazil demokrat Bill Clinton.

Hrdina z 2. světové války Bush byl před svým prezidentstvím rovněž kongresmanem, ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) nebo také viceprezidentem za Ronalda Reagana.

V roce 1990 navštívil i tehdejší Československo. Českou republiku pak navštívil v roce 1999 při příležitosti desátého výročí sametové revoluce.

Politici připomenuli slušnost a oddanost zesnulého George Bushe

Bývalý americký prezident Bill Clinton na zesnulém prezidentovi USA Georgi Bushovi starším obdivoval jeho vrozenou slušnost a oddanost manželce Barbaře. Clinton to uvedl v prohlášení vydaném v reakci na zprávu o Bushově smrti. Na Bushovo úmrtí reagoval i nynější první pár USA Melania a Donald Trumpovi, jejich předchůdci Michelle a Barack Obamovi a mnoho politiků.

Clinton, který Bushe porazil ve volbách v roce 1992, napsal, že bude "navždy vděčný" za přátelství, které ho s Bushem pojilo. Cenil si na něm "vrozenou a skutečnou slušnost" a také oddanost manželce Barbaře a celé rodině.

Clinton rovněž připomenul mimořádně dlouhou Bushovu kariéru ve veřejné službě - roky strávené v armádě, v Kongresu, OSN, v Číně, Ústřední zpravodajské službě (CIA) a v úřadech viceprezidenta a prezidenta. Ani po odchodu z prezidentského úřadu veřejnou službu zcela neopustil a zapojil se do pomoci obětem cunami v Asii nebo Američanům zasaženým hurikánem Katrina, dodal Clinton, který se na této pomoci podílel.

Trumpovi v prohlášení uvedli, že Bushe oceňují za "zdravý rozum, spolehlivý úsudek a klidné vůdcovství". V prohlášení se také připomíná to, že Bush dokázal vést národ i svět k "mírovému a vítěznému zakončení studené války". Obamovi Bushův život označili za odkaz "pojmu veřejné služby jako vznešeného a radostného poslání".