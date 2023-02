Zemětřesení v Turecku a Sýrii už si vyžádalo více než 33.000 obětí

Ankara/Damašek - Ničivé pondělní zemětřesení v Turecku a Sýrii už si vyžádalo více než 33.000 lidských životů. Počet dosud zjištěných obětí katastrofy se zvýšil, když turecký Úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) dnes informoval o 29.605 mrtvých. V Sýrii zemětřesení podle poslední bilance nepřežilo více než 3500 lidí. Sýrie ale od pátku neoznámila aktualizovaný počet mrtvých, takže bilance bude pravděpodobně vyšší, uvedla stanice BBC.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně a stovky následných otřesů zasáhly v pondělí jih Turecka a severozápad Sýrie. Přírodní katastrofa srovnala se zemí nespočet budov. Záchranáři i za mezinárodní pomoci stále prohledávají trosky domů. Záchranáři z České republiky dosud v tureckém městě Adiyaman vyprostili ze sutin 34 mrtvých, zachránili dva přeživší a asistovali kolegům z jiného týmu při záchraně jedné ženy.

I šest dní po otřesech záchranáři nacházeli přeživší. Dnes podle agentury Reuters vyprostili z trosek zřícených budov několik živých lidí včetně dětí v provincii Hatay. Bylo mezi nimi batole, desetiletá dívka a otec s pětiletou dcerou. Turecká média také informovala o záchraně třináctiletého chlapce v Gaziantepu. "Jsi zázrak," řekli o něm záchranáři. Naděje na záchranu dalších lidí ale s postupujícím časem rychle klesají.

Šest dní po zemětřesení se smutek mění v hněv a napětí kvůli pocitu, že reakce na katastrofu byla neefektivní, nespravedlivá a nepřiměřená. Mnozí lidé v Turecku podle agentury AP vyjadřují frustraci z toho, že záchranné práce jsou pomalé. Někteří - zejména v provincii Hatay poblíž hranic se Sýrií - se zlobí, že turecká vláda poskytla pomoc regionu pozdě. Domnívají se, že za tím jsou politické a náboženské důvody. Nejsou ale žádné důkazy o tom, že by byl region přehlížen ze sektářských důvodů.

Prezident Recep Tayyip Erdogan připustil problémy, například obtíže s doručováním pomoci. Situaci se ale podle něj povedlo dostat pod kontrolu. Zároveň odmítl obvinění z nedostatečné pomoci.

V posledních dnech se dostala do centra pozornosti bezpečnost v oblasti zasažené zemětřesením. Objevily se zprávy o rabování, v sobotu rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to obavami o bezpečnost záchranářů. Příslušníci rakouské specializované jednotky mezitím podle agentury APA záchranné práce zčásti obnovili, a to pod ochranou turecké armády.

V Sýrii pátrání a humanitární pomoc komplikuje složitá vnitropolitická a bezpečnostní situace. Obtížný je přístup zejména do regionů pod kontrolou povstaleckých skupin na severozápadě země. Do této oblasti se dostalo jen málo pomoci, protože frontové linie dělící povstalecká území s vládou kontrolovanou částí země jsou uzavřeny a s Tureckem ji spojuje pouze jeden hraniční přechod.