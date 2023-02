Zemětřesení v Turecku a Sýrii nepřežilo zhruba 570 lidí, zraněných jsou tisíce

Ankara/Damašek - Turecko a Sýrii dnes nad ránem zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo nejméně 568 mrtvých. Bilance se zvýšila poté, co ji aktualizoval turecký vicepremiér Fuat Oktay, a pravděpodobně dále poroste. Zraněných jsou tisíce. Prioritou je nyní vyprostit lidi zasypané sutinami, poničeny jsou v obou zemích desítky budov. Záchranné týmy bojují s deštěm a sněhem při hledání přeživších v troskách. Různé země přicházejí s nabídkami pomoci.

Podle tureckého vicepremiéra Oktaye v samotném Turecku zemřelo 284 lidí, více než 2320 utrpělo zranění. Nejvíce obětí připadá na provincii Kahramanmaraş, kde jich záchranáři zatím evidují sedmdesát. V Sýrii v oblastech kontrolovaných vládou smrtelná bilance vzrostla na 237, přes 600 osob je zraněných. Minimálně 47 lidí přišlo o život v regionech ovládaných povstalci.

Ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi a zraněnými byli Češi. V části Turecka postižené zemětřesením se podle ministerstva nachází skupina Čechů, všichni jsou v pořádku.

Otřesy o síle 7,8 stupně, které byly cítit až v Káhiře, byly zaznamenány 33 kilometrů od města Gaziantep, které leží ve stejnojmenné provincii, s ohniskem v hloubce 18 kilometrů, informovala dříve americká geologická služba USGS. Oblast poté zasáhlo asi 20 dalších otřesů o síle až 6,7 stupně. Itálie vydala varování před vlnou cunami, pak ho zase zrušila. Ve třech regionech na jihu země byl přechodně zastaven provoz na železnici, ráno vlaky zase vyjely.

Zemětřesení zasáhlo oblast vzdálenou asi 90 kilometrů od syrských hranic. Místní lidé a záchranáři pod troskami zřícených budov, kusy betony a kovu, hledali zavalené. Student žurnalistiky z turecké Adany vypověděl, že u místa, kde bydlí, se zřítily tři budovy. V Diyarbakiru dále na východ jeřáby a záchranné týmy vytahovaly lidi z na sebe namačkaných podlaží bytového komplexu. U zřícené jedenáctipatrové budovy záchranáři požádali lidi, aby byli potichu, aby případně uslyšeli volání zasypaných. Lidé, kteří se snaží dostat z míst zasažených zemětřesením, způsobili dopravní zácpy a zkomplikovali příjezd záchranářů. Úřady proto apelují, aby obyvatelé nevyjížděli. Pro ty, kdo přišli o domov, se otevřely mešity jako dočasné útočiště, kde se v teplotách blízkým bodu mrazu mohou ohřát.

Na syrské straně hranice zemětřesení postihlo i oblasti ovládané opozičními silami. V těchto regionech často v nuzných podmínkách žijí čtyři miliony lidí, které z domova vyhnala občanská válka. I za normálního stavu je tam špatně dostupná zdravotní péče a nyní záchranáři říkají, že nemocnice praskají ve švech. Ráid Sálih, šéf organizace Bílé helmy, která pomáhá v opozicí ovládaných oblastech, řekl, že na některých místech se zřítily celé čtvrti.

V Damašku se otřásaly budovy a mnoho lidí vyšlo ve strachu do ulic.

V Libanonu zemětřesení vyhnalo obyvatele z postelí a asi 40 sekund otřásalo budovami. Mnoho obyvatel Bejrútu opustilo své domovy a vyšlo do ulic nebo odjelo auty od budov.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na twitteru uvedl, že do oblastí zasažených zemětřesením byly "okamžitě vyslány pátrací a záchranné týmy". "Doufáme, že se z této katastrofy společně dostaneme co nejdříve a s co nejmenšími ztrátami," napsal.

Americký prezident Joe Biden nařídil vládní agentuře pro humanitární pomoc USAID a dalším federálním vládním partnerům, aby posoudili možnosti reakce na zemětřesení v nejvíce postižených oblastech Turecka a Sýrie, uvedl v prohlášení poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Izrael dal najevo, že je připravený poskytnout Turecku potřebnou pomoc, připravuje program rychlé pomoci, píše Reuters. Ochotu pomoci "přátelům" Turkům vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Jsme nablízku přátelům v Turecku, jsme připraveni poskytnout potřebnou pomoc," uvedl Zelenskyj, jehož země už skoro rok čelí ruské agresi.

V Turecku, které leží na rozhraní několika litosférických desek, jsou zemětřesení poměrně častá. V roce 1999 dva silné otřesy zabily na severozápadě země na 18.000 lidí. V říjnu 2011 zdevastovaly otřesy o síle 7,2 stupně východoturecká města Ercis a Van, kde zahynulo přes 600 lidí.

