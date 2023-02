Zemětřesení v Turecku a Sýrii má přes 5000 obětí, svět posílá pomoc

Ankara/Damašek/Praha - Počet obětí ničivého pondělního zemětřesení v Turecku a Sýrii vzrostl na 5151. Turecký viceprezident Fuat Oktay dnes informoval o 3549 mrtvých, zatímco v Sýrii zemřelo podle informací úřadů a místních záchranářů 1602 lidí. Celkový počet obětí na životech bude zřejmě dál stoupat, v oblasti pokračují odklízecí práce. Do obou zemí směřuje i zahraniční pomoc. Česká ambasáda v Ankaře nemá informace, že by mezi mrtvými či zraněnými byli Češi.

Situaci komplikuje špatné počasí, kvůli kterému je těžké dostat do některých regionů pomoc. Do nejhůře zasažených oblastí byl povolen vjezd jenom záchranným vozidlům či automobilům, které vezou pomoc.

Syrská státní agentura SANA informovala, že ve vládou kontrolovaných oblastech v provinciích Halab (Aleppo), Hamá, Latákíja a Tartús zemřelo nejméně 812 lidí. Dalších 1449 jich utrpělo zranění. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby informovala nejméně o 790 mrtvých a 2200 zraněných v oblastech na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou opozice.

Záchranáři i místní obyvatelé se ze všech sil snažili dostat k přeživším, kteří uvázli pod troskami budov. V tureckém městě Antakya poblíž syrské hranice se zhroutila desetipatrová budova a záchranné práce pokračovaly na jedné z desítek hromad sutin, popsali reportéři agentury Reuters. Teplota se přitom blížila k bodu mrazu, pršelo a ve městě nefungovala elektřina.

Záchranné práce na mnoha místech v noci komplikovalo mrazivé zimní počasí. Pod hromadou sutin v jihoturecké provincii Hatay bylo slyšet ženský hlas volající o pomoc. Nedaleko leželo bezvládné tělo malého dítěte. Jeden z místních obyvatel, který se představil jako Deniz, v dešti plakal a zoufale lomil rukama.

"Vydávají zvuky, ale nikdo nepřichází," řekl. "Jsme zničení. Panebože... Volají nás. Říkají: Zachraňte nás. Ale my nemůžeme. Jak bychom to udělali? Od rána nikdo nepřišel," dodal Deniz. Rodiny z města přečkaly noc v autech na ulici.

Na pomoc při pátracích a záchranných akcích v Turecku bylo vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí, uvedl turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD. Pomoc Turecku a Sýrii přichází z celého světa, do regionu ji posílá mimo jiné OSN, Evropská unie, Spojené státy, Británie, Čína, Rusko, Indie, Japonsko, Irák, Írán, Austrálie, Nový Zéland či Pákistán.

Evropská unie dosud prostřednictvím svého centra pro pomoc při katastrofách zmobilizovala 27 pátracích a záchranných týmů pro Turecko, sdělil unijní komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. V týmech je dohromady více 1150 záchranářů a zhruba 70 speciálně vycvičených psů.

Část týmu českých hasičů zahájila v Turecku průzkum města Adiyaman. Ostatní čekají na příjezd techniky a materiálu, které do poničeného města míří v kamionech. Hasičský záchranný sbor to v poledne oznámil na twitteru.

Takzvaný USAR tým (Urban search and rescue), specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách, přiletěl z Česka do tureckého města Adana v noci na dnešek. Následně se hasiči třemi vojenskými letadly přesunuli do 400 kilometrů vzdáleného města Adiyaman. Desítky tun materiálu a techniky vezou na místo kamiony. Se záchrannými pracemi zatím čeští specialisté nezačali.

České velvyslanectví v Ankaře nemá žádné informace o tom, že by mezi mrtvými či zraněnými při ničivém pondělním zemětřesení byli i Češi. ČTK to v telefonickém rozhovoru dnes řekl velvyslanec v Turecku Pavel Vacek.

"V tuto chvíli nevíme pouze o jediné české občance, a to shodou okolností v provincii Adiyaman, kde se nyní rozmísťuje i tým českých záchranářů," řekl. To, že ambasáda nemá o ženě žádné zprávy, ale nemusí vůbec nic znamenat, doplnil.

Čas na záchranu stovek rodin, které jsou po zemětřesení stále uvězněny pod troskami zřícených budov, se krátí. Uvedl to Ráid Sálih, který je šéfem opoziční syrské civilní obrany, známé též jako Bílé přilby.

Sálih agentuře Reuters řekl, že Bílé přilby, které pomáhají se záchrannými pracemi v opozicí ovládaných oblastech, potřebují urgentní pomoc od mezinárodních organizací. "Při záchraně životů je každá vteřina dobrá. Vyzýváme všechny humanitární organizace, aby poskytly materiální pomoc a bezodkladně na tuto katastrofu reagovaly," dodal.

Podle organizace Lékaři bez hranic, která v Sýrii působí, zemřel při zemětřesení jeden z jejich spolupracovníků. "Jsme v naprostém šoku a zarmoucení z toho, jaký dopad má tato katastrofa na tisíce lidí, včetně našich kolegů a jejich rodin," uvedl vedoucí mise Lékařů bez hranic v Sýrii Sebastien Gay. Jak popsal, zdravotnická zařízení a nemocnice jsou přetížené. Zdravotnický personál v severní Sýrii neustále pracuje, aby se postaral o obrovský počet zraněných, které nemocnice soustavně přijímají. "V severní části Idlibu ošetřily naše týmy v prvních hodinách po zemětřesení zhruba 200 zraněných a přijaly 160 lidí, kterým už nedokázaly pomoct. V oblasti provozujeme nebo podporujeme několik zařízení a klinik. K lidem se dostáváme i za pomoci sanitek," doplnil Gay.

Stovky domů byly v regionu zničeny a tisíce lidí zůstaly bez domova. Obyvatelé ze strachu z dalších otřesů, které pokračovaly i během dne, zůstávají venku. A to i přesto, že na místě poslední tři dny sněží.

Zemětřesení je pro Turecko obrovskou katastrofou, situace na severu Sýrie je ale mnohem zoufalejší. Hranice je přísně kontrolovaná a záchranáři ze zahraničí do oblasti nemají přístup, zatímco místní nemají k dispozici těžkou techniku.