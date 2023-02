Zemětřesení v Sýrii a Turecku nepřežilo přes 2400 lidí, svět posílá pomoc

Ankara/Damašek/Praha - Turecko a Sýrii dnes nad ránem zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně. Podle dosavadní bilance si vyžádalo nejméně 2400 lidských životů, tisíce dalších lidí jsou zraněny. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že šlo o největší zemětřesení od roku 1939. Záchranáři i civilisté v obou zemích v chladném počasí pátrají po obětech. Desítky zemí nabízejí zasaženým oblastem pomoc, Turecko už přijalo nabídku České republiky, která tam pošle 68členný tým hasičů. Světoví politici, včetně prezidenta Miloše Zemana,Turecku i Sýrii vyjadřují soustrast.

V Turecku zemřelo nejméně 1541 lidí, uvedl místopředseda turecké vlády Fuat Oktay. Otřesy byly cítit v jedenácti tureckých provinciích, zraněných je nejméně 9733, dodal vicepremiér. Jak uvedla agentura Reuters, v celé Sýrii zemřelo nejméně 928 lidí, z toho 538 ve vládou kontrolovaných oblastech v provinciích Halab (dříve Aleppo), Hamá, Latákíja a Tartús. Záchranná organizace známá jako Bílé přilby informovala nejméně o 390 případech úmrtí a 1000 zraněných v oblastech na severozápadě Sýrie, které jsou pod kontrolou opozice.

Otřesy o síle 7,8 stupně, které byly cítit až v Káhiře, byly zaznamenány 33 kilometrů od města Gaziantep s ohniskem v hloubce 18 kilometrů, uvedla americká geologická služba USGS. Oblast v následujících hodinách zasáhly desítky následných otřesů. Před polednem SEČ jihovýchod Turecka zasáhlo další zemětřesení, které podle Tureckého úřadu pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD mělo sílu 7,6 stupně. Otřesy byly opět hlášeny i ze Sýrie a Libanonu.

První zemětřesení přišlo před rozedněním a vytrhlo lidi ze spánku. "Za 40 let, co jsem na světě, si nic takového nepamatuju," řekl muž jménem Erdem z Gaziantepu, kde jsou poničené i historické památky, včetně pevnosti zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. "Houpali jsme se jako v kolébce," popsala zemětřesení jedna žena v Diyarbakiru, dalším zasaženém tureckém městě. Tam jeřáby a záchranné týmy vytahovaly lidi z několika poničených podlaží bytového komplexu. Stovky záchranářů i dobrovolníků v Diyarbakiru vytvořily lidský řetěz u hromady trosek a podávaly si úlomky betonu a zdemolované vybavení domácností, zatímco nedaleko nich bagry odklízely kusy stavebního materiálu. Letiště v Adaně přerušilo provoz. Turecká armáda zřídila letecký koridor pro dopravu pátracích a záchranných týmů.

V Sýrii, zdevastované téměř 12 let trvající občanskou válkou, zemětřesení postihlo také oblasti ovládané opozičními silami. V těchto regionech často v nuzných podmínkách žijí asi čtyři miliony lidí, které konflikt vyhnal z domova. I za normálního stavu je tam špatně dostupná zdravotní péče a záchranáři teď říkají, že nemocnice praskají ve švech. V Damašku se otřásaly budovy a lidé ve strachu vybíhali do ulic. Podobná byla situace v libanonských městech Bejrút či Tripolis. Otřesy byly cítit i jinde v regionu.

Pomoc do zasažených oblastí vyšlou například Spojené státy, EU, Izrael nebo také Ukrajina, která přitom čelí ruské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzkázal, že Ukrajina je "nablízku přátelům v Turecku" a je připravena poskytnout potřebnou pomoc. Rusko oznámilo, že má v pohotovosti 100 záchranářů, kteří jsou připraveni vyrazit na cestu. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell oznámil, že mobilizováno bylo deset pátracích a záchranných týmů, které mají podpořit turecké záchranáře. Kromě České republiky jsou z Francie, Bulharska, Řecka nebo Polska. Z Česka na místo vyrazí tým příslušníků hasičského sboru Prahy a Moravskoslezského kraje. Sbírku vyhlásila organizace Člověk v tísni.

Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram svému tureckému protějšku, další kondolenci adresoval syrskému lidu. Všem, které katastrofa zasáhla, vyjádřil lítost i premiér Petr Fiala nebo šéf české diplomacie Jan Lipavský.

V turecké provincii Kahramanmaraş se nachází skupina Čechů. Podle ministerstva zahraničí jsou v pořádku, velvyslanectví v Ankaře je s nimi v kontaktu a zajišťuje pro ně dopravu ze zasažené oblasti. Ministerstvo nemá informace, že by mezi oběťmi nebo zraněnými byli Češi, řekla jeho mluvčí Mariana Wernerová.

Zemětřesení znamená obrovské materiální škody, které se v Turecku budou pohybovat v rozmezí od jedné do deseti miliard dolarů (zhruba 22 až 220 miliard Kč), a mohly by tak odpovídat až dvěma procentům hrubého domácího produktu (HDP) této země, uvedla americká služba USGS. Podle tureckého prezidenta se zřítilo více než 2800 budov. Turecká lira sestoupila k dolaru na rekordní minimum, oslabovaly rovněž turecké akcie. Provoz pozastavil ropný terminál Ceyhan na jihu Turecka a kvůli zemětřesení se podle státního provozovatele ropovodů a plynovodů BOTAS přerušily i dodávky plynu do některých provincií.

Otřesy o síle 7,8 stupně, které nyní zasáhly Turecko a Sýrii, se svou silou vyrovnaly nejsilnějšímu zemětřesení v Turecku v novodobé historii. V květnu 1939 zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně severovýchodní provincii Erzincan a vyžádalo si přes 30.000 mrtvých. Nejsilnější zemětřesení v historii mělo sílu 9,5 stupně a v květnu 1960 zpustošilo oblast kolem měst Valdivia a Concepción na jihu Chile. Následné vlny cunami tehdy postihly i Havaj, Japonsko či Filipíny, katastrofa si vyžádala 2000 až 6000 mrtvých.

Ruská společnost Rosatom uvedla, že jaderná elektrárna, kterou staví na jihu Turecka, neutrpěla v důsledku zemětřesení žádné škody. Firma nyní zjišťuje, zda může bezpečně pokračovat ve výstavbě.