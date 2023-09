Zemětřesení v Maroku má již přes 2000 obětí a stejný počet zraněných

Rabat - Nejméně 2012 mrtvých si podle nejnovější bilance marockého ministerstva vnitra vyžádalo zemětřesení, které v pátek pozdě večer zasáhlo centrální Maroko. Zraněných je 2059, z toho 1404 je v kritickém stavu, uvedlo ministerstvo. Silné otřesy poškodily budovy ve velkých městech a od Rabatu po Marrákeš vyhnaly zpanikařené lidi do ulic. Největší škody podle úřadů ale nastaly mimo města. České ministerstvo zahraničí nemá informace o obětech z řad českých občanů. Maroko kvůli zemětřesení vyhlásilo třídenní státní smutek.

Ohnisko zemětřesení bylo v hloubce 18,5 kilometru, zhruba 70 kilometrů jihozápadně od Marrákeše a 60 kilometrů severovýchodně od města Tarúdant. Nejblíže epicentru se nachází Marrákeš. Ve staré části tohoto města, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, se zřítily některé budovy a místní televize ukazovala snímky spadlého minaretu s troskami ležícími na rozbitých autech. Ještě před příjezdem těžké techniky se lidé snažili rozebírat sutiny rukama, píše agentura Reuters.

Marocká vláda k záchranným operacím zmobilizovala záchranné složky i armádu. Do horských oblastí dnes dopoledne zamířily nákladní vozy s dekami, polními lůžky a osvětlením, které nespoléhá na elektřinu. Záchranné práce v oblasti zpomaluje nejen horský terén, ale také dopravní zácpy a kamení sesuté na silnice.

Svět vyjadřuje Maroku soustrast a mnohé země včetně Česka chystají pomoc. Mezinárodní červený kříž dnes upozornil, že Maroko bude pomoc potřebovat měsíce, nebo dokonce roky. Čeští hasiči jsou připraveni okamžitě poslat do Maroka speciální USAR tým, který je zaměřený na vyhledávání v sutinách.

Otřesy byly výrazně patrné také v Rabatu a Casablance, podle místního úředníka je však většina mrtvých v okolních špatně dostupných horských oblastech.V zasažené části podle stanice Al-Džazíra žije osm až deset milionů lidí, konkrétně jde o provincie Marrákeš, Azilál, Tarúdant, Sáfí a Varzázát.

"Země se třásla asi dvacet sekund. Dveře se samy otevíraly a zavíraly, když jsem se řítil z druhého patra," řekl agentuře Reuters Hamíd Afkir, který pracuje jako učitel v hornaté oblasti západně od epicentra poblíž města Tarúdant. Afkir poznamenal, že přišly ještě dodatečné otřesy.

Maročané zveřejňují neověřená videa, na kterých je vidět, jak se některé budovy mění v trosky. Turisté a další lidé natočili záběry zachycující evakuace restaurací v Marrákeši, zatímco z klubů zní dunivá hudba.

Podle českého cestovatelského systému Drozd je v zasažené zemi nyní zhruba 170 Čechů. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že všichni jsou v pořádku včetně dvou, kteří se nacházeli přímo v pohoří Atlas a se kterými Černínský palác zprvu neměl spojení. České cestovní kanceláře uvádějí, že většina jejich českých klientů byla stovky kilometrů od epicentra zemětřesení. Přímo v Marrákeši bylo podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže zhruba 80 Čechů, část z nich na firemní konferenci, ani ti však podle dostupných informací neutrpěli zranění.

Americká geologická služba USGS uvedla, že zemětřesení mělo v době prvního úderu předběžnou sílu 6,8 stupně. Marocká Národní seismická monitorovací a výstražná síť naměřila sílu sedm stupňů.

Rozdíly v počátečních měřeních bývají podle agentury AP běžné. Oba údaje by ale znamenaly nejsilnější zemětřesení v Maroku za poslední roky. Ačkoli jsou zemětřesení v severní Africe poměrně vzácná, v roce 1960 dosáhly otřesy v okolí marockého historického přístavu Agadir síly 5,8 stupně a připravily o život tisíce lidí.

Podle portugalského Institutu pro moře a atmosféru a alžírské Agentury civilní obrany, která dohlíží na reakci na mimořádné události, bylo páteční zemětřesení cítit až v Portugalsku a v Alžírsku.

Po katastrofálním zemětřesení v Agadiru v roce 1960 úřady změnily nařízení týkající se výstavby budov v Maroku. Mnoho objektů, zejména venkovských, však ani dnes nedokáže odolat silným otřesům půdy.

MZV nemá informace o tom, že by mezi oběťmi zemětřesení byli Češi

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nemá informace o tom, že by mezi mrtvými a zraněnými po pátečním zemětřesení v marockém pohoří Vysoký Atlas byli čeští občané. Podle cestovatelského systému Drozd jich je v zemi nyní zhruba 170. Dva Češi jsou přímo v pohoří Atlas, podle informací MZV jsou oba v pořádku. Někteří turisté kontaktovali české velvyslanectví v Rabatu. ČTK to dnes odpoledne řekla mluvčí ministerstva Mariana Wernerová. Při zemětřesení zahynulo více než 800 lidí, stovky dalších jsou zranění.

"Někteří z Čechů v Maroku se na ambasádu obrátili spíše s obecnými dotazy, jestli například nejsou rozbité cesty, pokud by ze země chtěli odletět předčasně," uvedla mluvčí. MZV proto přes systém Drozd rozeslalo všem českým turistům potřebné informace. Neustále v provozu je také tamní nouzová linka +212 613 452 583.

Dva čeští cestovatelé se v době zemětřesení nacházeli ve vesnici Imlil, které leží v pohoří Atlas. Ministerstvo se s nimi dnes několik hodin snažilo neúspěšně zkontaktovat. "Nyní už máme informaci, že jsou oba v pořádku. Momentálně se čeká na zprovoznění silnice do Imlilu," sdělila ve 14:00 Wernerová.

Asociace cestovních kanceláří: V Marrákeši je asi 80 Čechů, všichni v bezpečí

V marockém Marrákeši, který leží asi 70 kilometrů od epicentra zemětřesení, je podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže zhruba 80 Čechů. Všichni jsou v bezpečí, nikdo není zraněný. Cestovní kanceláře ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí podle něj organizují jejich návrat do Česka. Velké cestovní kanceláře, které ČTK oslovila, uvedly, že v oblasti zasažené zemětřesením nemají klienty, většinou jsou asi 900 kilometrů od Marrákeše.

"V tuhle chvíli je přímo v Marrákeši asi 80 lidí, z toho zhruba polovina s cestovní kanceláří. Ti ostatní jsou buď zařazení v Drozdu, nebo se tam postupně zaregistrovávají," řekl ČTK Papež. O jakou cestovní kancelář jde, neuvedl. Řekl pouze, že 37 lidí se účastní firemní konference.

Podle Papeže v současné době již probíhá přesun části lidí na letiště v Marrákeši. Lidem, kteří chtějí odjet ze země dříve, než původně plánovali, se snaží cestovní kanceláře zařídit místa v pravidelných linkových letech. Papež uvedl, že jde o jednotky lidí, přesné počty aktuálně nezná. Speciální let se podle něj vypravovat nebude, jelikož je lidí málo.

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer uvedly, že jejich klienti se nacházejí na pobřeží, zhruba 900 kilometrů od Marrákeše. CK Alexandria ani CK Čedok nemají v Maroku žádné klienty.

Mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Lucie Bukovanská uvedla, že Blue Style má 125 klientů v Agádíru, zhruba 200 kilometrů od Marrákeše. Čtyři klienti se museli evakuovat z hotelu, protože bydleli ve výškové budově Anezi Tower. Podle Bukovanské dostali náhradní ubytování a svou dovolenou dokončí.

Cestovní agentura Invia má podle mluvčí Jiřiny Ekrt Jiruškové v Agádíru zhruba 40 klientů. "Všichni jsou v tuto chvíli v pořádku, je to daleko od Marrákeše. Zatím od klientů neevidujeme žádné dotazy ani komplikace v souvislosti se zemětřesením," napsala ČTK.

Turistická sezona v Maroku podle Papeže začíná, hlavní vlna turistů bývá od poloviny října dál. "Na druhou stranu příští týden mělo několik zájezdů odlétat, ty neodlétnou, klientům bude navržena změna termínu nebo změna destinace," řekl Papež.

Dnes mají do Maroka odlétat další zájezdy CK BlueStyle, kancelář klientům nabídla možnost bezplatné změny zájezdu nebo vrácení peněz.

"Během roku se do Maroka dostane zhruba 12.000 lidí organizovanou turistikou, přibližně stejná část lidí tam cestuje na vlastní pěst," řekl Papež.

Svět vyjadřuje soustrast Maroku zasaženému zemětřesením

Představitelé nejrůznějších zemí prostřednictvím oficiálních prohlášení či sociální sítě X, bývalého twitteru, vyjadřují soustrast Maroku. Mnozí politici, včetně českého premiéra Petra Fialy, již nabídli, že jsou připraveni poskytnout materiální nebo lidskou pomoc.

Na síti X své kondolence vyjádřila řada politiků ze všech koutů Evropy, včetně českého premiéra Fialy, ministra zahraničí Jana Lipavského a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše.

"S velkým zármutkem sleduji následky ničivého zemětřesení v Maroku. Vyjadřuji soustrast rodinám obětí a přeji to nejlepší těm, kdo přišli o své domovy. Česká republika je připravena poslat do Maroka potřebnou pomoc," napsal Fiala.

Čeští hasiči na síti X dnes uvedli, že po dohodě s vládou jsou v takzvaném "předpohotovostním" režimu a jsou připraveni do Maroka vyslat speciální USAR tým, který je zaměřený na vyhledávání v sutinách. Podobné vyjádření vydali tchajwanští hasiči, podle agentury Reuters má tamní hasičský sbor v pohotovosti 120 záchranářů připravených na cestu do Maroka. Desítky záchranářů uvedlo do pohotovosti také Turecko. Terénní pracovníci podle médií čekají jen na oficiální žádost o pomoc z marocké strany.

Mezi dalšími, kteří chystají praktickou pomoc, je podle stanice Al-Džazíra Izrael. Jeho ministerstva obrany a zahraničí podle informací stanice dávají dohromady "velký tým", který v zasažené zemi pomůže se záchrannými operacemi. Mezi oběťmi podle stanice nejsou žádní Izraelci.

V Dillí, kde dnes začal summit skupiny vyspělých ekonomik G20, svoji soustrast vyjádřili mimo jiné německý kancléř Olaf Scholz, indický premiér Naréndra Módí nebo předseda Evropské rady Charles Michel.

"Všichni jsme po hrozném zemětřesní v Maroku v šoku. Francie je připravená reagovat první pomocí," napsal francouzský prezident Macron z paluby letadla na cestě do Dillí. Španělský premiér Pedro Sánchez napsal, že "Španělsko stojí na straně obětí této tragédie a jejich rodin".

Americký prezident Joe Biden v Dillí zveřejnil prohlášení, v němž vyjádřil "hluboký zármutek nad ztracenými životy a zkázou v Maroku". USA jsou podle šéfa Bílého domu připraveny poskytnout marockému králi a lidu "veškerou nezbytnou pomoc".

"Hlubokou soustrast" projevili podle agentury AFP také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a ruský prezident Vladimir Putin. Soustrastné poselství marockému králi Muhammadu VI. rovněž poslali například finský prezident Sauli Niinistö, čínský prezident Si Ťin-Pching nebo slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

"Vaše Veličenstvo, v této pohnuté chvíli jsem v myšlenkách s vámi a přeji vám a všem obyvatelům Maroka především mír, pokoj a bezpečí," napsala Čaputová podle webu aktuality.sk v dopisu adresovaném marockému králi.

Čeští hasiči jsou připraveni okamžitě poslat do Maroka speciální USAR tým

Čeští hasiči jsou připraveni okamžitě poslat do Maroka zasaženého zemětřesením speciální USAR tým, který je zaměřený na vyhledávání v sutinách. Jsou v pohotovosti a chystají si techniku. Čekají na případnou oficiální žádost. Dva hasiči dnes večer odletí do Maroka, kde případné nasazení týmu dohodnou. Uvedli to na sociální sítí X, dříve twitter.

Hasičský záchranný sbor ČR sdělil, že po dohodě s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) podniká všechny kroky pro nasazení USAR týmu v zasažené oblasti. "Jsme v režimu ´pre-alert´. V pohotovosti jsou hasiči, chystáme logistiku a přípravu technických prostředků," uvedli hasiči.

V pohotovosti je celý USAR tým, což zahrnuje asi 70 lidí. Většinu z nich tvoří hasiči z Prahy a Moravskoslezského kraje, z ostatních regionů jde většinou o jednotlivce. Pražští hasiči uvedli, že z jejich sboru je do Maroka připraveno odcestovat 27 lidí. Například liberečtí hasiči pak sdělili, že od nich by s USAR týmem odletěli dva kynologové a jeden statik.

Dnes večer by měl odletět do Maroka dvoučlenný tým hasičů, který pomůže vyhodnotit situaci na místě přímo v Marrákeši. "Jejich úkolem bude dohodnout případné nasazení českého HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue) týmu v zemětřesením postižené oblasti," uvedli hasiči. Přepravu záchranného týmu by podle nich případně zajistila česká armáda.

Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým pomáhal například letos v zimě po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii. Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.

Na pomoc zasaženým lidem vyhlásila dnes sbírku Charita Česká republika. "Pro lidi, kteří přišli o své domovy, je potřeba zajistit bezpečná shromaždiště, přístřeší, teplé jídlo, vodu a oblečení. Charita na místo také vysílá své zástupce," uvedla na svém webu. Lidé mohou přispívat na účet 55660022/0800, variabilní symbol je 400.