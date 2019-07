Zemětřesení v Kalifornii: Modlili jsme se, aby otřesy přestaly

Los Angeles - Očití svědci se shodují, že druhé zemětřesení, které v pátek večer místního času (dnes brzy ráno SELČ) zasáhlo jižní Kalifornii, bylo silnější a delší. Lidé na sociálních sítích intenzitu otřesů až 7,1 stupně ilustrují na rozvířených hladinách bazénů, kmitajících zaparkovaných vozech, záběrech z restaurací a obchodů. Moderátorka stanice NBC News v přímém přenosu propadla panice a vlezla pod stůl. Atrakce kvůli otřesům vyklidil Disneyland na předměstí Los Angeles.

"Bylo to silné. Vypadalo to, že se budova zřítí," popsala situaci televizi CNN Pinkal Panchalová, majitelka motelu ve městě Ridgecrest, poblíž kterého bylo epicentrum zemětřesení. "Vyběhli jsme na silnici... Dům se tak otřásal, že jsem si myslela, že spadne střecha. Bylo to opravdu zlé. Začala jsem plakat. Nevěděla jsem, jestli to přežijeme, nebo ne... Drželi jsme se s hosty a modlili se, aby otřesy přestaly," líčí průběh druhého zemětřesení.

"Vyrostla jsem v Kalifornii a dosud jsem tu nic podobného nepocítila," konstatovala v přímém přenosu z Ridgecrestu korespondentka stanice NBC News Molly Hunterová. "Tohle zemětřesení o síle 7,1 stupně opravdu vyvolávalo strach. Vstala jsem z postele, v hotelu se hned spustil alarm," popisuje poslední otřesy Hunterová, která, jak říká, první zemětřesení ve čtvrtek prospala. Ukazuje dále na hotel a část města za ním, které jsou bez proudu. Díky generátorům je osvětlená jen nedaleká nemocnice, do níž se podle novinářky sjíždějí sanitky. Nad hlavami přelétávají vrtulníky.

"Trvalo to asi minutu," uvedla Giovanna Gomezová, která byla s rodinou v domě, který se začal otřásat a voda se vylévala z bazénu. "Bylo to mnohem silnější než to včerejší (čtvrteční zemětřesení). (Všechno) se plynule komíhalo sem a tam," popisuje páteční zemětřesení žena z města Bakersfield, které leží zhruba 200 kilometrů západně od Ridgecrestu a severozápadně od Los Angeles.

"Intenzita zemětřesení se bez ustání zesilovala. Podíval jsem se na svůj dům - svítidlo se začalo komíhat. Viděl jsem, že se houpou dráty elektrického vedení," řekl agentuře AP Andrew Lippman, který žije na předměstí Los Angeles, kde si v tu dobu před domem četl noviny. "Trvalo to tak 45 vteřin," dodává.

Předchozí svědectví potvrzuje i Donald Castle, který žije ve městě Porterville, severně od Bakersfiledu: "Byly to silnější otřesy než ty v Den nezávislosti. Trvaly déle a byly mocnější. Můj dům se otřásal zhruba 25 vteřin," říká.

Uživatelé sociálních sítí zachytili sílu druhého zemětřesení na rozbouřených hladinách bazénů. Jiní otřesy ilustrují záběry akvária, anebo zaparkovaných vozů.

Epicentrum zemětřesení se stejně jako ve čtvrtek nacházelo u města Ridgecrest v Mohavské poušti asi 240 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. Paniku barvitě zachycuje video zachycující útěk lidí z restaurace. Na záběrech obchodu s oblečením je slyšet řinčení skla a chrastění ramínek, světlo zhasne a spustí se alarm. Uličky v obchodu s potravinami jsou plné lahví.

Panice propadla i moderátorka televize CBS, která se přímém přenosu schovala pod stůl. Atrakce kvůli otřesům nechal vyklidit Disneyland na předměstí Los Angeles.

Jih Kalifornie zasáhlo další silné zemětřesení, hlášeni zranění

Jih Kalifornie v pátek večer místního času (dnes brzy ráno SELČ) zasáhlo další silné zemětřesení, které si vyžádalo četná zranění a způsobilo materiální škody. Podle americké geologické služby USGS mělo intenzitu 7,1 stupně a někteří odborníci nevylučují, že brzy může následovat další. Oblast zažila už ve čtvrtek nejsilnější zemětřesení za posledních 20 let s intenzitou 6,4 stupně. Po něm následovala série 1700 slabších otřesů, uvedla agentura AP.

Epicentrum se v pátek stejně jako ve čtvrtek nacházelo u města Ridgecrest v Mohavské poušti asi 240 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. Ohnisko přitom bylo v hloubce 17 kilometrů. Otřesy trvaly něco přes půl minuty a cítit byly podle USGS nejen v Los Angeles, ale i v metropoli Kalifornie Sacramentu na severu státu a také směrem na jih až v Mexiku.

Po pátečním zemětřesení, které podle USG uvolnilo osmkrát více energie než čtvrteční, jsou hlášena četná zranění a řada požárů, sdělila mluvčí hasičů Megan Personová bez bližších podrobností. Zatím podle ní není známo, že by někdo přišel o život. Otřesy, které začaly ve 20:19 místního času (05:19 SELČ), způsobily v zasažené oblasti škody na budovách a pozemních komunikacích. Určit celkový rozsah škod bude ale možné až dnes ráno (místního času) za denního světla, protože na západním pobřeží USA je zatím noc.

Ředitel Kalifornského úřadu záchranných služeb Mark Ghilarducci novinářům řekl, že je hlášena řada požárů v domech, které způsobil především únik plynu z porušených potrubí. Poškozeno je podle něj leckde i vodovodní potrubí. Z městečka Trona přišla zpráva, že se zřítil jeden dům, ale škody v tomto místě mohou být mnohem větší.

Patrné byly otřesy například na stadionu losangeleského basebalového týmu Dodgers, kde domácí tým právě hrál s hosty San Diego Padres. Nezdálo se, že by událost ovlivnila hráče, ale zato si jí všimli diváci sledující zápas v televizi, když jim poskakoval obraz.

Jednu ze státních silnic v Kernském okrese, kde se nachází i Ridgecrest, zavalila lavina kamení uvolněná otřesy. Ve čtyřmilionovém Los Angeles zastavila z bezpečnostních důvodů dočasně provoz železniční společnost Metrolink.

V Las Vegas a ve státě Nevada, jenž sousedí s Kalifornií, dvě po sobě jdoucí silná zemětřesení podle médií oživila přízrak ještě mocnějšího a ničivějšího zemětřesení, kterého se západ Spojených států velmi obává. Lucy Jonesová z Kalifornského technologického institutu (Caltech) nicméně ujistila, že páteční a čtvrteční zemětřesení se odehrála ve stejném tektonickém zlomu, který je vzdálen od zlomu San Andreas, který by katastrofální zemětřesení mohl způsobit.

Pravděpodobnost dalších otřesů v příštím týdnu s intenzitou přesahující sedmý stupeň je podle seizmoložky desetiprocentní. Ovšem otřesy o síle pěti stupňů jsou téměř jisté.

Kalifornie je protkána tektonickými zlomy považovanými za nejaktivnější na světě. K nejnebezpečnějším v této oblasti patří zlom San Andreas, který protíná San Francisko a táhne se severně od Los Angeles ve vzdálenosti 65 kilometrů.