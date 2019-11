Zemětřesení v Albánii má nejméně 18 mrtvých a na 600 zraněných

Tirana/Praha - Nejméně 18 mrtvých a 600 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 6,4 stupně, které dnes ráno zasáhlo západ Albánie. S odkazem na ministerstva obrany a zdravotnictví to uvedla místní média. Počet mrtvých se ještě může zvýšit, stále se totiž prohledávají trosky zřícených budov a stav některých zraněných je kritický. Velké škody utrpěla vesnice Thumanë a přístavní město Drač. Šlo o nejsilnější zemětřesení v Albánii za desítky let. Český velvyslanec v Tiraně ČTK řekl, že Češi, kteří teď v zemi pobývají, jsou v pořádku.

"Kontaktovali jsme všechny české občany, kteří tu žijí dlouhodobě, jakož i ty, kteří se zaregistrovali v systému Drozd. Všichni jsou v pořádku," řekl v telefonátu velvyslanec Jaroslav Ludva. Připustil, že v zemi by mohli být i Češi, o kterých velvyslanectví neví, zemětřesení však udeřilo hlavně na pobřeží, kde už turisté nejsou, protože sezona na plážích skončila. Ani Tirana, ani horské oblasti, kde by se případní návštěvníci mohli vyskytovat, přímo zasaženy nebyly.

Český ministr vnitra Jan Hamáček na twitteru napsal, že Česko nabídlo Albáncům speciální tým Hasičského záchranného sboru, který je připraven okamžitě vyrazit. Albánská strana zatím nabídku nepřijala, podle mluvčí hasičů Nicole Studené teď přijímá pomoc ze zemí, které jsou geograficky blíže. Hasiči ráno na facebooku uvedli, že mohou vyslat tým, který se specializuje na vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech, zejména po zemětřeseních. V Česku se využívá například při zřícení budov.

Řecko podle agentury AFP vyslalo dva týmy s celkem 41 hasiči. Albánský Premiér Edi Rama za nabídky pomoci poděkoval sousedním zemím, Evropské unii a Spojeným státům. "Je to dramatický okamžik, ale měli bychom zachovat klid, stát jeden při druhém, abychom se s tímto šokem vypořádali," řekl.

Ministerstvo obrany v aktuální bilanci vpodvečer uvedlo, že většina z potvrzených 18 mrtvých zemřela v Drači a v Thumanë. Podle médií jsou mezi mrtvými nejméně dvě děti. Jeden člověk zemřel, když při silných otřesech vyskočil z budovy v okrese Kurbin, asi 50 kilometrů severně od Tirany. V Thumanë zahynuli ve zříceném domě muž se ženou.

"Telefonoval jsem s dcerou a neteří. Říkaly, že jsou v pořádku a čekají na vyproštění. Ale nedovolal jsem se ženě ani dalším příbuzným," řekl místní televizi News24 jeden z obyvatelů Drače. Stanice odvysílala i záběry lidí, kteří jásali, když se záchranářům podařilo vyprostit živého chlapce z trosek domu, ve kterých dříve nalezli mrtvého člověka.

Agentura ATA informovala, že do záchranných prací a poskytování pomoci je v zasažených místech nasazeno na 1900 hasičů, policistů a vojáků. Zatím nikdo neví, kolik lidí uvázlo pod troskami v Drači a v Thumanë.

Americká geologická služba USGS uvedla, že epicentrum otřesů o síle 6,4 stupně bylo deset kilometrů severně od města Shijak, asi 30 kilometrů od hlavního města Tirany, s ohniskem v hloubce 20 kilometrů. Podle albánského geologického ústavu IGJEUM zemětřesení udeřilo v 03:58 silou 6,3 bodu Richterovy stupnice. Seizmolog ústavu Rexhep Koçi řekl, že do 15:00 následovalo na 250 otřesů s postupně klesající intenzitou. Nejsilnější z nich, který byl zaznamenán kolem 07:00, přesáhl pět stupňů.

Chvění země bylo citelné nejen po celém albánském pobřeží, ale i v jižní Itálii, v Severní Makedonii, Kosovu, Černé Hoře či Srbsku. Několik hodin po Albánii zasáhlo zemětřesení o síle 5,4 stupně i Bosnu, odkud však podle agentur nejsou hlášeni žádní zranění ani větší škody.

Lidé v oblastech, kde byly záchvěvy půdy patrné, utekli z budov do ulic, což byl i případ Tirany. Během posledních dvou měsíců je to druhé zemětřesení, které v albánské metropoli vyhnalo obyvatele z domů. Když Albánii 21. září zasáhlo zemětřesení o síle 5,6 stupně a poničilo na 500 budov, ministerstvo obrany uvedlo, že šlo o nejsilnější zemětřesení v zemi za posledních 30 let.