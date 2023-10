Zemětřesení na Slovensku poškodilo budovy, v jedné vesnici byla evakuace

Bratislava - Po pondělním zemětřesení na východním Slovensku úřady evakuovaly více než 40 lidí z vesnice Ďapalovce, kde zůstalo po otřesech neobývatelných 15 z celkového počtu zhruba 100 rodinných domů. Škody na majetku byly hlášeny z různých měst a obcí, například ve městě Humenné zemětřesení poškodilo teplovodní potrubí. Vyplývá to z vyjádření úřadů a představitelů samosprávy. Slovenské ministerstvo vnitra ČTK informovalo, že nemá hlášeny případy zraněných lidí v souvislosti se zemětřesením.

V oblasti otřesů byly hlášeny také výpadky v dodávkách elektrické energie. Ve městě Humenné, které je vzdáleno zhruba 18 kilometrů od epicentra zemětřesení, otřesy poškodily teplovodní potrubí. Město uvedlo, že kvůli opravám budou některé lokality bez dodávek teplé vody.

Otřesy hlásili lidé z vícero měst a vesnic. Poškozené byly nejen rodinné domy, ale i jiné budovy včetně škol a kostelů, jakož i infrastruktura.

Mimořádnou situaci podle ministerstva vnitra vyhlásily úřady ve třech vesnicích na východním Slovensku, včetně obce Ďapalovce. Důvodem je například poškození obydlí, jakož i plynových a vodovodních přípojek.

Ústav věd o zemi Slovenské akademie věd původně odhadl sílu zemětřesení na 4,8 až 5,1 stupně. Později seizmologové uvedli, že otřesy měly sílu 4,9 stupně. To by znamenalo jedno z nejsilnějších zemětřesení v zemi za posledních několika desítek let.