Zemědělský svaz povede další čtyři roky opět Martin Pýcha

Praha - Předsedou Zemědělského svazu ČR bude nadále Martin Pýcha, který organizaci vede od roku 2011. Na další čtyři roky ho ve funkci potvrdili delegáti na dnešní celostátní konferenci v Praze. Zvolili ho 555 hlasy z 577. Pýcha neměl žádného protikandidáta. Novinářům po svém zvolení řekl, že české zemědělství udělalo velký pokrok, negativně hodnotí komunikaci s ministerstvem zemědělství.

Zemědělství podle Pýchy za dobu, co je v čele svazu, udělalo velký pokrok v technologiích nebo péči o stav a zdraví zvířat. V řadě oborů podle něj patří k nejlepším v Evropě. "Když se setkávám s kolegy ze zahraničí, tak oni o našem zemědělství hovoří s obrovským respektem," řekl.

Upozornil zároveň, že podle odhadů do roku 2030 odejde třetina pracovníků ze zemědělství do důchodu nebo mimo obor. Problematické je podle něj také to, že na českých školách chybí obory se zaměřením na využití moderních technologií a velká část absolventů zemědělských oborů končí v jiných odvětvích. Obory spojené se zemědělstvím studuje kolem deseti procent učňů, řekl. Například absolventi oboru opravář zemědělských strojů odchází ale pracovat třeba do továrny na automobily, uvedl. Moderní technologie v zemědělství podle něj mohou přispět například k používání menšího množství pesticidů.

Komunikace s ministerstvem je podle Pýchy v současnosti nejhorší za dobu, co je předsedou svazu. V minulosti neměl problém scházet se s ministry, se současným šéfem resortu Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) se mu ale nepodařilo sejít od začátku letních prázdnin, řekl. Svaz spolu s Agrární komorou ČR letos několikrát protestoval proti nastavení zemědělských dotací. Ministr by podle Pýchy měl být schopen kritiku unést a snažit se argumenty svazu pochopit.

Nový předseda také poznamenal, že jestli chce svaz něčeho dosáhnout, je potřeba působit jak na politiky, tak na veřejnost, což se v minulosti spíše podcenilo. "Musíme vysvětlovat, že střední a větší zemědělci jsou ti, na kterých stojí potravinová produkce ČR," řekl. V současnosti podle něj čím dál více lidí chápe, že cenově přístupné potraviny nejsou samozřejmost.

Pro řešení rostoucích cen energií je podle Pýchy pozitivní, že vláda stanovila maximální ceny pro malé a střední podniky, svaz ale prosazuje, aby se cenový strop týkal i velkých firem. "Pro podnikání je důležité mít stabilní prostředí a zemědělci v situaci, kdy neví, kolik budou platit za energie, nemohou efektivně plánovat další hospodaření," dodal. Již ve své úvodní řeči před volbou předsedy mluvil o tom, že svaz bude nadále apelovat na to, aby podnikatelé v ČR měli srovnatelné podmínky v rámci EU.

Zemědělský svaz: Krizi je potřeba řešit i za cenu vysokých schodků

Maximální ceny energií by v ČR měly být na stejné úrovni jako v okolních zemích a pokud to bude nereálné, vláda by toho měla dosáhnout i za cenu vysokých schodků státního rozpočtu. Ve své úvodní řeči na konferenci Zemědělského svazu ČR to řekl jeho Martin Pýcha. Varoval také před tím, že orientace EU na ekologické cíle může vést k potravinové krizi.

Pýcha upozornil na to, že zemědělci se museli v posledních letech vypořádat jak s krizí způsobenou pandemií koronaviru, tak s energetickou krizí. Příčiny energetické krize jsou podle něj v mnoha krocích spojených se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Poznamenal, že ČR má dnes z hlediska parity kupní síly druhou nejvyšší cenu elektrické energie v Evropě. Vláda podle něj v řešení energetické krize reagovala pomalu a až poté, co na zastropování cen začaly tlačit podnikatelské svazy. Ocenil, že to vláda udělala a že usiluje i o celoevropské řešení.

Řekl také, že svaz nepřestane apelovat na to, aby podnikatelé v ČR měli srovnatelné podmínky v rámci EU. "Musíme mít stropy tak vysoko, jako budou v okolních zemích, a pokud to evropské řešení nebude reálné, pak to bude muset naše vláda řešit i za cenu vysokých rozpočtových schodků," doplnil.

Vláda podle něj často zmiňuje, že nenechá nikoho padnout, ale už dnes některé energeticky náročné potravinářské a zemědělské podniky končí. Připomněl, že například ovocnáři nechají část jablek nesklizenou, protože se jim nevyplatí je skladovat. "Obchodníci se snaží situaci využít a přehodit vinu za zvyšující se ceny potravin na zemědělce. Čeští zemědělci realizují svoji produkci za ceny o deset až 20 procent nižší, než jsou průměrné evropské ceny. My rozhodně nejsme těmi, kdo účelově navyšují ceny v ČR," řekl.

Zemědělci se podle Pýchy pouze snaží promítnout extrémně vysoké náklady do své produkce a dlouhodobě inflaci spíše brzdí. Uvedl, že od roku 1999 ceny zemědělských výrobců narostly 2,5 krát, zatímco inflace se zvýšila 6,6 krát.

Kritizoval také environmentální cíle EU, kde se podle něj hodně mluví o ekologické udržitelnosti, z diskuse se ale vytrácí udržitelnost sociální nebo ekonomická. "Evropa ve znamení Green Dealu udělala již mnoho kroků a důsledky vidíme v energetické rovině, ale stejné kroky děláme i v oblasti zemědělství a výroby potravin. Chci varovat před tím, že pokud se nezastavíme a nezamyslíme nad tím, co děláme, přijde krize potravinová. Evropa se brzy stane závislou na dovozu potravin," dodal.

Za nelogické považuje to, aby EU prosazovala ekologická opatření, která budou znamenat nižší výnosy nebo větší množství půdy mimo produkci v době, kdy se jinde ve světě kácí deštné pralesy kvůli pěstování plodin, které se pak do Evropy dováží. Cestou, kterou by se mělo evropské zemědělství podle Pýchy vydat, je spíše "zelený růst" hlavně využíváním nových technologií, jako jsou například genetické modifikace potravin.

Zemědělský svaz bude stále usilovat o revizi zemědělských dotací Zemědělský svaz ČR chce nadále usilovat o změny v nastavení zemědělských dotací, řekl Pýcha. Svaz již delší dobu kritizuje přesun části peněz k menším farmářům. Pýcha také uvedl, že současná vláda razantně zasahuje do tržního prostředí, přitom by měla obhajovat spíše minimální zásahy do trhu. Zemědělská dotační politika se podle něho stala nástrojem boje proti velkým zemědělcům a diskriminuje kolektivní formy hospodaření. Zemědělský svaz spolu s Agrární komorou letos několikrát protestovaly proti strategickému plánu Společné zemědělské politiky EU, který nastavuje pravidla dotací pro období mezi lety 2023 až 2027. Od počátku roku kritizují rozhodnutí vlády, jež změnila nastavení takzvané redistributivní platby, kterou dostávají farmáři na prvních 150 hektarů půdy. Pro příští období to bude 23 procent z celkové části na přímé platby, které dostávají zemědělci na obdělávanou plochu půdy. Dříve se plánovalo, že to bude deset procent, více peněz tak dostanou menší farmáři. Pýcha upozornil na to, že to může vést k účelovému rozdělování firem na menší, aby dosáhly na dotace. "Boj vládní koalice proti (předsedovi ANO Andreji) Babišovi se přenesl do zemědělství a proti Agrofertu a velkým zemědělců," poznamenal. Holding Agrofert, který podniká především v zemědělství a potravinářství, patří do Babišových svěřenských fondů. Zahrnuje více než 200 dceřiných společností a je jedním z největších příjemců dotací v Česku. Vládní dotační politika vede podle Pýchy k diskriminaci například zemědělců, kteří se rozhodli vytvořit družstva. Cílem svazu je dosáhnout rovného konkurenčního prostředí. "Současní vládní představitelé nám slibovali, že se ke strategickému plánu za rok vrátíme, a my ten slib nezapomeneme a budeme usilovat o revizi," doplnil Pýcha. Zmínil také, že v současné době vnímá velké napětí mezi různými skupinami zemědělců. Strategický plán zemědělské politiky vláda schválila a nyní ho musí ještě potvrdit Evropská komise.