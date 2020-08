Zemědělské odbory chtějí lepší důchodový systém pro ženy

Praha - Zemědělské odbory požadují lepší řešení důchodů pro ženy. V termínu odchodu do penze by se měl zohlednit počet dětí, zároveň by měly ženy za každé dítě mít nárok na extra finanční příspěvek. Limit by měly být čtyři děti. Na tiskové konferenci k devátému sjezdu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR to řekl předseda svazu Bohumír Dufek. Ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že by se pro ženy s dětmi mohly vytvořit speciální finanční bonusy,

V zemědělství podle Dufka pracuje hodně žen, řešit by se měly zejména jejich důchody, je to podle něj dluh České republiky. "Nikdy jsem nesouhlasil s tím, že pravicová vláda zavedla stejný odchod pro ženy a pro muže," řekl. Za každé dítě by se podle Dufka ženě umožnilo odejít do penze o rok dříve. K důchodu by se jim navíc měly za každé dítě připočíst peníze navíc. "Průměr, o kolik ženy přijdou, je 1200 až 1500 korun," uvedl Dufek. Limit by přitom byly čtyři děti. Ženy by tak mohly do důchodu odejít až o čtyři roky dříve a na výši penze by si mohly polepšit až o 6000 korun.

Schillerová uvedla, že žádné vládě se od revoluce nepodařilo připravit důchodovou reformu, podle ní to nezvládne ani ta stávající. Nezávislý tým Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) podle ní nyní zpracovává analýzu návrhu důchodové reformy. Schillerová řekla, že projekt zadala zhruba před rokem a půl. "Možná dojde k nějakým parametrickým změnám, ale nic zásadního se nestane," řekla.

Všeobecně by se podle Schillerové měly definovat profese, které budou odcházet do důchodu dříve. Je ovšem potřeba podporovat porodnost. Kvůli udržitelnosti veřejných financí připadá podle ní 2,5 dítěte na matku. Nyní máme asi 1,7 a ČR je na tom nejlépe ze zemí V4, uvedla. Uvažovat by se podle ní dalo o bonusu pro ženy za vychované děti. "Nedávno jsem seděla na nějaké debatě a říkali mi tam návrh, jen tak z pléna jsem zaslechla, že třeba dítě, které vychodí školu, vyučí se nebo dodělá střední školu, žena by za to mohla dostávat nějaký bonus," popsala. Nápady jsou podle ní různé, v každém případě by stát měl podpořit ženy, které vychovaly děti.

Průměrný starobní důchod, který vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení, na konci března dosahoval 14.397 korun. Vláda slíbila, že se do sněmovních voleb v příštím roce částka dostane na 15.000 korun.

Podle zákona se penze zvednou od ledna 2021 o navýšení cen a o polovinu růstu reálných mezd. Inflace je nyní vyšší a výdělky se upravovaly začátkem roku ještě před krizí, takže by se průměrné zvýšení mělo pohybovat nad 800 korunami. Premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl částku zaokrouhlit na 900 korun.

Národní rozpočtová rada, řada expertů i někteří politici poukazují na to, že důchodový systém není beze změn udržitelný pro příští důchodce. O reformě jedná důchodová komise. Zatím se zabývala ale spíše opatřeními, která výdaje dál zvyšují. Příjmy neřešila.