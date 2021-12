Zemědělská konference živě: společná zemědělská politika, emisní povolenky, Green Deal

Realizace Společné zemědělské politiky v českých podmínkách a zastropování dotací, které Evropský parlament neschválil, nebo problém emisních povolenek. Zejména o těchto otázkách se bude diskutovat na Vánoční zemědělské videokonferenci. Sledovat ji můžete 16. prosince od 9:30.

K dalším tématům patří opatrnost při realizaci koncepce Green Deal, která by mohla přinést řadu změn jak do zemědělství, tak i do celé ekonomiky. Dále důIežitost koncepce Farm to Pork (z farmy na vidličku), čili od zemědělce ke spotřebiteli. S tím souvisí širší nabídka českých potravin a omezení dovozů, což je zejména problém obchodních řetězců. V neposlední řadě se bude debatovat o důsledném označování původu výroby potravin včetně dalších důležitých údajů pro spotřebitele.

Program:

09.30 - 10.00

Zahájení konference a přivítání účastníků

Bohumír DUFEK, předseda OSPZV-ASO ČR, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.00 - 10.20

Vystoupení Arnda SPAHNA, tajemníka EFFAT (Evropská federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turizmu, Brusel)

10.20 - 10.40

Vystoupení Ing. Jaroslava UNGERMANA, CSc.

10.40 - 11.00

Vystoupení Ing. Zdeňka JANDEJSKA, CSc., bývalého prezidenta Agrární komory ČR

11.00 - 11.20

Vystoupení Ing. Martina PÝCHY, předsedy Zemědělského svazu ČR

11.20 - 11.40

Vystoupení Ing. Davida BROŽE, prezidenta Společnosti mladých agrárníků ČR

11.40 - 12.00 Diskuse

12.00 - 12.15 Závěr konference

Bohumír DUFEK, předseda OSPZV-ASO ČR, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru