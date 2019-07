Zemědělci: Tento rok bude podprůměrný, obavy jsou kvůli počasí

Praha - Čeští zemědělci letošní rok příliš optimisticky nevidí. Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha dnes ČTK řekl, že s obavami vzhlíží k dalšímu vývoji počasí, protože v současné době se rozhoduje o výsledku sklizně plodin, jako jsou patří například brambory, cukrovka nebo kukuřice. Trochu lepší situace je podle Píchy u obilovin, které se dokázaly s pokračujícím suchem lépe vyrovnat.

"Sice bychom měli počítat úrodu až po sklizni, ale současný rok se zařadí mezi podprůměrné," komentoval Pícha dnešní zveřejněné statistiky k prvním letošním odhadům úrody.

Podle Českého statistického úřadu vzroste sklizeň základních obilovin letos o 8,5 procenta na 7,019 milionu tun. Důvodem je hlavně očekávané zvýšení průměrného hektarového výnosu o téměř sedm procent na 5,52 tuny. Úroda řepky by měla naopak meziročně klesnout o 12,2 procenta na 1,239 milionu tun.

Osevní plocha základních obilovin se rozšířila o 1,8 procenta na 1,272 milionu hektarů. Výměra ozimých obilovin je ve srovnání s loňskem vyšší, zmenšila se ale plocha osetá jařinami. Statistici očekávají, že letos budou u všech sledovaných obilovin meziročně vyšší hektarové výnosy.

Podle Píchy kopírují současné odhady sklizně víceméně stav z minulého roku. Nárůst nebo pokles celkového objemu odpovídá kolísání výměry podle osevních postupů, uvedl. "Bohužel sucho svírá nejen naši republiku neúprosně a ani zima relativně bohatá na srážky neumožnila nahradit dlouhodobý výpadek srážek. Situaci zachránily, bohužel ne zcela, květnové deště, které zabránily úplné katastrofě a umožnily rostlinám přežít nejkritičtější období, kdy se rozhodovalo o tom, zda se vůbec něco urodí," reagoval.

S obavami proto podle něj zemědělci vzhlíží k dalšímu vývoji počasí. "V současné době se rozhoduje o výsledku sklizně dalších plodin, jako jsou brambory, cukrovka nebo kukuřice. Bohužel příliš optimistický výhled nevidíme a třeba výnosy silážní kukuřice budou v lepším případě totožné s těmi loňskými," řekl. Situaci podle Píchy vylepšuje sklizeň ostatních pícnin, hlavně těch pěstovaných na orné půdě, ale pouze objemově.

Sklizeň některých obilovin by přesto měla klesnout, a to právě kvůli nižší osevní ploše. Týká se to hlavně pšenice jarní a ječmene jarního. Pšenice jarní letos zabírá 25.000 hektarů, což je o 45,8 procenta méně než loni. Její sklizeň by měla klesnout o téměř 40 procent na 117.000 tun. Osevní plocha ječmene jarního se snížila o téměř pět procent na 212.000 hektarů, předpokládaná sklizeň 1,083 milionu tun představuje meziroční pokles o 1,2 procenta.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá. Zabírá 815.000 hektarů, což je třetina celkové osevní plochy. Její úroda podle odhadů vzroste o více než 12 procent na 4,741 milionu tun. Ječmene ozimého by se mělo sklidit 574.000 tun, meziročně o 12,5 procenta více.

"Zemědělci vsadili na ozimy oproti minulým letům a po zkušenostech z loňského roku. I když bylo na začátku roku extrémní sucho, v květnu zapršelo, což obilí prospělo. Díky tomu se očekává vyšší úroda obilí," řekl dnes na tiskové konferenci ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek. Ustupuje podle něj ječmen a pšenice jarní, které zaznamenaly z hlediska výměry razantní pokles.

Produkce žita se zvýší téměř o třetinu na 158.000 tun, odhadují statistici. Úroda ovsa by měla zůstat zhruba na úrovni loňských 154.000 tun, a to navzdory menší osevní ploše. Sklizeň tritikale, což je kříženec žita a pšenice, poroste podle ČSÚ o téměř 12 procent na 192.000 tun.

Odhad sklizně základních obilovin k 10. červnu o jedno procento převyšuje průměr za posledních deset let. Při srovnání s pětiletým průměrem, který zahrnuje mimořádně vysoké sklizně v letech 2014, 2015 a 2016, je odhad letošní úrody o 4,4 procenta nižší.

Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 7,8 procenta na 380.000 hektarů. Její výnos by měl klesnout o pět procent na 3,26 tuny z hektaru. "Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem, ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 7,7 procenta nižší," uvedli statistici. Z hlediska úrody podle Hrbka vedou Středočeský kraj s Prahou a Jihomoravský kraj, který dotahuje Vysočina.

Výnosy českých zemědělců se s ostatními evropskými státy sbližují i přesto, že tradiční staré členské země EU jsou na tom podle Hrbka o trochu lépe. "Z hlediska okolních zemí jsme na tom výnosově lépe než Poláci a Slováci," dodal. Čeští zemědělci mají ve srovnání se Západem stejně kvalitní osiva, podobnou agrotechniku i účinné látky. "Není důvod, aby jejich výnosy byly nižší," řekl.