Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Zemědělci v České republice budou zřejmě kvůli nedostatku krmiva snižovat stavy chovaných zvířat, ukázal průzkum Zemědělského svazu ČR (ZSČR). Nedostatek sena, senáže, ale i slámy a siláže je výsledkem letošního sucha. S vyplácením kompenzací za sucho začne stát zřejmě na konci roku. Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu dnes na konferenci této organizace ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku odhadl, že zemědělci budou muset stáda zmenšit o desítky tisíc kusů.

Snižování stavů bude podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy náročné, ale nejde o likvidaci chovů. Obchod se skotem stagnuje. "Prodat dneska zvířata je obrovský problém," řekl Pýcha. Platí to podle něj i v případě jatek. "Jatka už hovězího moc nechtějí, snaha podniků prodat je veliká, nabídka převyšuje poptávku. Stejný problém začíná být i v Německu," uvedl šéf svazu. Zemědělci se podle něj budou snažit zvířata udržet nákupem krmiva v regionech, které jsou suchem zasaženy méně, případně lze něco koupit i v zahraničí. "Máme informaci o tom, že se zemědělci snaží nakupovat z Polska, nicméně i tam je nedostatek krmení, takže to není jednoduché," řekl Pýcha.

Největší nedostatek sena je podle průzkumu svazu ve středních Čechách, zemědělci tam vyprodukovali jen polovinu toho, co předpokládali. Polovinu očekávaného množství senáže mají k dispozici zemědělci v Pardubickém kraji. Chybět bude také sláma, v průměru na republiku asi 20 procent.

Cena za tunu sena se podle zemědělců nyní pohybuje okolo 4000 korun, loni byla jen třetinová. O české seno už mají zájem rakouští zemědělci. Nakupují ho z kompenzací za letošní sucho, které už dostali vyplacené, zaznělo dnes na konferenci. Českým zemědělcům zatím stát vyplácí kompenzace za sucho loňského roku. Do konce září má vyplatit 90 procent požadované částky. Kompenzace za letošní ztráty způsobené suchem začne stát vyplácet v prosinci, řekl dnes na konferenci ve Větrném Jeníkově Petr Jílek z ministerstva zemědělství. Sběr dat, na jejichž základě se budou kompenzace určovat, dokončil Zemědělský svaz v pondělí. Kompenzace za rok 2017 byly podle Pýchy přibližně 1,2 miliardy korun.

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek v srpnu uvedl. Zemědělci budou podle něj chtít od státu odškodnění dvě až 2,5 miliardy.

K vyplácení dotací se dnes při návštěvě jižní Moravy vyjádřil i ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). "V současnosti probíhá vyhodnocení dat, počítáme, že hotové bude ve velmi krátké době. Poté to předložíme na vládu, kde požádáme o nějaké peníze pro resort a pak bychom měli začít vyplácet," řekl Toman. Dodal, že by byl rád, aby vyplácení začalo letos v prosinci, začít by podle něj mělo právě u chovatelů, kteří mohou dostat kompenzaci na krmné plodiny a trvalé travní porosty.