Země živitelka přilákala 123.017 návštěvníků, nejvíc od roku 2003

České Budějovice - Mezinárodní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, který dnes skončil, přilákal 123.017 platících návštěvníků, odborníků a hostů. Je to nejvíc od roku 2003, odkdy je výstava šestidenní. Jde o číslo bez dětí do šesti let, které měly vstup zdarma. Těchto dětí bylo letos přibližně 7000. Na výstavě se od 22. srpna představilo 581 vystavovatelů z 19 zemí. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického Výstaviště Michaela Čeňková.

Příští rok chce Výstaviště přilákat více návštěvníků z Německa a Rakouska, v programu připomene 60 let českých zemědělských výstav. ČTK to dnes řekl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Loni výstavu navštívilo 115.697 lidí.

Největší zvýšení zaznamenali pořadatelé u platících návštěvníků, kteří přišli na program v hlavních dnech odborného programu, 23. a 26. srpna. Zájem o letošní 46. ročník byl větší než o loňský, který vedení Výstaviště dosud považovalo za rekordní. "Hodnotím to velmi pozitivně. Nejen to číslo návštěvnického zájmu, ale máme prodané úplně všechny (výstavní) plochy a i zájem členů vlády byl enormní," řekl Severin.

Výstaviště posílilo odborné zaměření agrosalonu na zemědělství a potravinářství. Letošní podtitul zněl Výzvy českého zemědělství, probírala se modernizace rostlinné a živočišné výroby, popularizace zemědělství, kvalita českých potravin. Návštěvníci mohli ochutnat české potraviny.

"Letos více zaznívalo téma vztahu zemědělců, lesáků, rybářů ke krajině, ve které žijeme. Doplnili jsme o to o konference," řekl Severin. Jako zajímavé stroje ročníku zmínil tahač nářadí, který má místo čtyř kol čtyři trojúhelníkové pásy, a sklízecí mlátičku firmy Claas. Novinkou v programu byla i gastrozóna v pavilonu B4.

Zatímco obecně se na veletrzích uzavírá stále méně přímých smluv, na agrosalonu se dařilo i prodejcům. "Jsem tím velmi potěšen, protože nám to dává nový vyjednávací potenciál pro nové vystavovatele. Zajímavé je, že spousta našich vystavovatelů říkala, že dělali obchody i přes víkend, v sobotu, v neděli, což tady dříve nebývalo zvykem," řekl Severin.

Příští rok chce Výstaviště přilákat více návštěvníků z Německa a Rakouska. Již letos mezi tamními zemědělci udělalo kampaň. "Byl to první pokus o propagaci agrosalonu v zahraničí. V příštím roce budeme postupovat jinými kanály," řekl Severin. Program 47. ročníku v roce 2020 zohlední 60 let, jež uplynou od prvních zemědělských výstav v Čechách.

Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních, celková při Zemi živitelce 15 hektarů.