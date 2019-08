Země živitelka chce zdůraznit environmentální vztah k zemědělství

České Budějovice - Důraz na péči o krajinu a šetrné zemědělství chce klást letošní ročník Země živitelky. Největší agrosalon v České republice se koná v Českých Budějovicích od 22. do 27. srpna. Na akci se představí téměř 600 vystavovatelů. Mezi hosty na českobudějovickém Výstavišti nebudou chybět prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) ani ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Novinářům to dnes v Českých Budějovicích řekli zástupci pořadatelů Země živitelky.

Není jisté, zda se Babiš zúčastní v sobotu dopoledne národních dožínek. V minulých letech předseda vlády na slavnostním vyhodnocení sklizní v republice na agrosalonu nechyběl. "Zatím nemáme potvrzenou účast premiéra," uvedl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Babiš by však měl na výstaviště dorazit na některou z odborných konferencí.

Letošní podtitul agrosalonu je Výzvy českého zemědělství. "Více bude zaznívat aspekt environmentálního vztahu k zemědělství. Je to vztah k půdě, vodě, lesům, krajině, ve které žijeme," řekl Severin. Dodal, že s ohledem na to jsou koncipované některé odborné části programu. Jedná se například o konferenci České zemědělství po roce 2020, nebo konference s názvem Voda ve 21. století, které se zúčastní i experti z Izraele. "To je světová špička v oblasti hospodaření s vodou," uvedl Severin.

"Chceme mluvit o péči o krajinu, vodní zdroje, o půdu. Jsou tady obrovská témata, třeba jak zajistit vodu v půdě, když je sucho," řekl prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Podle Severina nemá Země živitelka představovat jen zábavu nebo možnost prodeje a nákupu. "Vše směřujeme k posilování odborné stránky akce. Jedná se o nejvýznamnější oborovou výstavu v republice v zemědělském sektoru," řekl.

Vystavovatelé během agrosalonu obsadí přibližně 15 hektarů areálů. Představí se zástupci z České republiky, z několika evropských zemí, nebo Japonska, Spojených států amerických a Brazílie. Agrosalon každoročně navštíví více než 100.000 lidí.