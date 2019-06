Země V4 podle Babiše nechtějí v čele EK vedoucí kandidáty

Praha - Země visegrádské čtyřky (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, nechtějí, aby se novým předsedou Evropské komise stal některý z vedoucích kandidátů, kteří stáli v čele kandidátek evropských politických frakcí v květnových volbách. Novinářům to po jednání sněmovního evropského výboru řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je třeba, aby komisi vedl někdo, kdo bude vnímat zájmy všech zemí EU, a to včetně V4.

"Myslíme si, že by tam měla být nějaká osoba, která vnímá zájmy veškerých členských států, i tento region," řekl Babiš. Podle něj jsou země V4 nyní častěji kritizovány než jiné části EU a nová komise by je měla posuzovat objektivně. V4 podle Babiše také chce, aby příští komise nevystupovala politicky, ale zaměřila se na dohled nad plněním evropských smluv. Český premiér uvedl, že stejný názor mají i další státy EU, nejen ty visegrádské.

Země V4 podle Babiše mají svou představu o tom, kdo by měl komisi vést. "Ale není to o tom, že bychom my měli z našeho regionu nějaké konkrétní jméno," řekl. Uvedl nicméně, že státy V4 chtějí při volbě nového předsedy komise postupovat jednotně.

Předčasná je podle Babiše debata o tom, jaké portfolio v příští komisi by Česko mohlo získat, v současnosti se podle něj jedná pouze o obsazení vrcholných evropských funkcí, tedy předsedů komise, Evropské rady a Evropského parlamentu. Vyjádřil ale přání, aby to byl silnější resort než nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitostí. Za portfolia, o která by Česko mělo zájem, premiér označil vědu a výzkum, vnitřní trh nebo obchod.