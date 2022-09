Země V4 chtějí pomáhat Ukrajině s opravami techniky a odminováním

Banská Štiavnica (Slovensko) - Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko se chtějí angažovat při opravě ukrajinské techniky či při ošetřování zraněných vojáků z Ukrajiny. Po dnešní schůzce s kolegy ze zemí visegrádské čtyřky (V4) to novinářům řekl slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle něhož zmíněné středoevropské země podporují Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi. Česko při jednání zastupovala ministryně obrany Jana Černochová, podle které by se země V4 mohly zapojit také do odminování Ukrajiny.

"Všechny čtyři země se shodují v tom, že chtějí podpořit Ukrajinu proti ruské agresi Území celistvost Ukrajiny je společným zájmem visegrádské čtyřky. Všichni víme, kdo je agresor a kdo je oběť," uvedl Naď. Dodal, že Slovensko bude podporovat další sankce proti Rusku.

"Chtěli bychom se jako V4 v brzké budoucnosti zaměřit na odminování ukrajinského území," řekla Černochová. Připomněla, že Česko tyto práce vykonávalo v bývalé Jugoslávii.

Maďarský ministr obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vyslovil proti ruské agresi a řekl, že důležité je bránit územní celistvost Ukrajiny.

Maďarsko na rozdíl od zbylé trojice zemí V4 dříve odmítlo, aby přes maďarské území proudily na Ukrajinu dodávky zbraní ze Západu. Maďarský premiér Viktor Orbán se zase nechal slyšet, že protiruské sankce se obrátily proti Evropě.

"Sankce jsou dobré jen v případě, že ztěžují život více agresorovi než zemím, které sankce přijaly," poznamenal maďarský ministr obrany. Dodal, že Budapešť se zaměřuje na humanitární pomoc Ukrajině.

Česko, Polsko i Slovensko jsou podle svých zástupců připravené vyčlenit další vojenskou pomoc Ukrajině. Černochová řekla, že Česko má v této oblasti kapacitu a pomoc poskytovat bude. Naď zopakoval, že Bratislava je připravena předat Ukrajině desítku svých stíhaček MiG-29 ze sovětské éry, pokud za ně dostane odpovídající náhradu. Slovensko po ruské invazi na Ukrajině předčasně ukončilo provoz migů, ochranu jeho nebe od září převzalo Česko a Polsko.

Zástupci zmíněných čtyř středoevropských zemí podpořili spolupráci v rámci visegrádské skupiny a hledání společných témat. "Já jsem podporovatelkou V4. Pokud nebudeme hledat věci, které nás rozdělují, ale které nás spojují, tak V4 muže být fungující formát i v současném světě," řekla Černochová.

Ministři na schůzce ve středoslovenské Banské Štiavnici hovořili také o hybridních hrozbách z Ruska, kterým region střední Evropy podle Nadě čelí. Tématem jednání bylo i bojové uskupení V4, která bude v pohotovosti v prvním pololetí příštího roku.