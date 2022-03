Berlín - Země skupiny G7 odmítly požadavek Moskvy platit za ruský plyn v rublech. Bylo by to porušení smluv, tlumočil dnes jejich stanovisko německý ministr hospodářství Robert Habeck poté, co o problematice se svými kolegy na dálku jednal. Informuje o tom agentura DPA, podle níž se porady účastnili i zástupci Evropské unie.

Ministři Německa, USA, Kanady, Británie, Francie, Itálie a Japonska byli podle Habecka zajedno, že placení v rublech by představovalo "jednostranné a jednoznačné porušení stávajících smluv". Uzavřené smlouvy platí a firmy se jich podle Habecka musí držet. "To znamená, že platba v rublech není přijatelná," poznamenal.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných "nikoliv přátelských zemí". Na seznamu těchto zemí jsou mimo jiné právě všechny státy G7, protože kvůli invazi Ukrajiny přijaly tvrdé protiruské sankce. Na seznamu je i Česko. Cílem Putinova kroku byla podle ekonomů snaha posílit rubl, který se po začátku války koncem února prudce propadl.

Na otázku, jestli Rusko omezí dodávky plynu do Evropy, pokud nedostane zaplaceno v rublech, dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odpověděl, že ho samozřejmě nebude dodávat zadarmo.

Habeck zase čelil dotazu, co by Berlín dělal, pokud Rusko přestane plyn dodávat. "Jsme připraveni na všechny scénáře," odvětil.

Rusko postavilo plynovody ze Sibiře do Evropy na počátku sedmdesátých let 20. století. Putinovo rozhodnutí představuje pro plynový trh revoluci, platby v zahraničních měnách přijímal i komunistický Sovětský svaz.

Rusko získává za vyvážený plyn až 880 milionů dolarů denně (19,7 miliardy Kč). Gazprom za vyvážený plyn dostává z 58 procent eura, z 39 procent americké dolary a zhruba ze tří procent britské libry.