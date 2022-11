Země NATO a G7 nabídly pomoc Polsku při vyšetřování výbuchu

Nusa Dua (Indonésie) - Představitelé zemí skupiny G7 a Severoatlantické aliance, kteří jsou na summitu velkých ekonomik G20 v Indonésii, nabídli Polsku pomoc s vyšetřováním úterního výbuchu rakety na východě země. Řekla to dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Americký prezident Joe Biden nabídl v telefonátu svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi plnou podporu USA při vyšetřování výbuchu. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jehož země je členem NATO, ale Rusko nemá s úterní explozí co do činění, píše agentura Reuters. Výbuch na východě Polska zabil dva lidi.

Šéfka Evropské komise uvedla, že představitelé zemí G7 a NATO, kteří se účastnili summitu G20, odsoudili masivní raketové útoky, které v úterý Rusko podniklo proti civilní infrastruktuře a energetické síti na Ukrajině. "My všichni odsuzujeme brutální činy Ruska," uvedla na videu ze summitu. "Nabízíme plnou podporu a pomoc Polsku s vyšetřováním," dodala von der Leyenová.

Turecký prezident Erdogan dnes na tiskové konferenci na Bali řekl, že Rusko výbuch na východě Polska nezpůsobilo. Podle něj prohlášení Moskvy i amerického prezidenta Joea Bidena, podle kterého je nepravděpodobné, že polské území zasáhla raketa z Ruska, ukazují, že "Rusko s tím nemá co do činění". Erdogan řekl, že o situaci bude chtít hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, až se vrátí do Ankary.

V polském městě Przewodów u hranic s Ukrajinou se v úterý odpoledne ozvala exploze, při které podle polských úřadů zahynuli dva lidé. Polské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že tam spadla raketa vyrobená v Rusku. Tři nejmenovaní američtí činitelé podle agentury AP později tvrdili, že podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu.

Biden nabídl Dudovi podporu USA při vyšetřování exploze u hranic

Biden nabídl v telefonátu svému polskému protějšku Dudovi plnou podporu Spojených států při vyšetřování výbuchu. Podle agentury Reuters to v noci na dnešek oznámil Bílý dům.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na twitteru napsal, že v hovoru s polskou hlavou státu vyjádřil soustrast nad smrtí polských občanů, s Dudou probrali dostupné informace a obě země upřesňují všechna fakta.

Britský premiér Rishi Sunak sdělil, že během svého hovoru s Dudou znovu vyjádřil Varšavě "solidaritu" a nabídl zemi pomoc při vyšetřování úterní exploze.

Duda si podle agentury PAP telefonoval rovněž s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem, který mezitím podle agentur AFP a Reuters hovořil také s Bidenem

Šéf Bílého domu v noci na dnešek "ujistil o pevném závazku" USA vůči NATO.

Německý kancléř Olaf Scholz podle Reuters vyjádřil v telefonátu s Dudou Polsku soustrast a incident označil za "strašnou událost", kterou je třeba objasnit.