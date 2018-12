Ilustrační foto - Skupina českých policistů odletěla 29. dubna z pražského letiště v Kbelích na řecký ostrov Lesbos, kde se zapojí do programu evropské pohraniční agentury Frontex. Měli by pomáhat při vracení a převozu migrantů do Turecka. ČTK/Šimánek Vít