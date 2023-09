Brusel - Země EU se zatím na poslední části migračního balíčku neshodly. Zásadní překážky ale neexistují a rozhodnutí by mělo být přijato v příštích dnech, uvedla na závěrečné tiskové konferenci po dnešním jednání unijních ministrů vnitra eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. Ještě neschválená část balíčku se týká takzvaného krizového nařízení. To pojednává o tom, jak by evropské země měly řešit migraci a žádosti o azyl v krizových situacích, kdy během velmi krátké doby přijde velké množství běženců.

K poslední části balíčku mělo dlouho výhrady Německo, německá ministryně vnitra Nancy Faeserová ale během dnešní schůzky oznámila, že Berlín už nařízení blokovat nebude. Nyní si ale podle agentury ANSA vzala čas na rozmyšlenou zase Itálie.

"Neexistují žádné zásadní překážky, formální rozhodnutí budeme mít za několik dní," uvedla eurokomisařka Johanssonová a podobně hovořil i španělský ministr vnitra Fernando Gómez, jehož země nyní sedmadvacítce předsedá. Kdy přesně by rozhodnutí mělo nastat ani jaký má Itálie s textem problém, zatím nebylo jasné. Velkými odpůrci nařízení jsou zejména Polsko a Maďarsko.

Ministři vnitra zemí EU dosáhli už na začátku června dohody o dvou problematických bodech migrační reformy. Pro návrh tehdy hlasovalo i Česko, proti byly podle diplomatů pouze Maďarsko a Polsko. Místo závazných kvót pro přerozdělování migrantů počítá tento schválený návrh s povinnou solidaritou. Země si přitom mohou vybrat, zda přijmou běžence, dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek 20.000 eur (asi 487.000 Kč) za jednoho migranta nebo jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora.

Ministr vnitra Vít Rakušan tehdy řekl, že Česko si spolu s dalšími státy přijímajícími uprchlíky z Ukrajiny vyjednalo výjimku z povinnosti finančně pomáhat přetíženým jihoevropským státům.

Státy EU se shodly na prodloužení dočasné ochrany Ukrajinců

Státy EU se dnes shodly na prodloužení dočasné ochrany Ukrajinců v Evropské unii. Mechanismus by měl být prodloužen až do 4. března 2025. Informovala o tom ve svém prohlášení Rada Evropské unie. Dočasná ochrana umožňuje lidem, kteří uprchli před ruskou agresí, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.

"Evropská unie bude podporovat ukrajinský lid tak dlouho, jak to bude potřeba. Prodloužení dočasné ochrany nabízí jistotu pro víc než čtyři miliony uprchlíků, kteří nalezli bezpečné útočiště v EU," uvedl španělský ministr vnitra Fernando Gómez, jehož země nyní sedmadvacítce předsedá.

EU v březnu 2022, krátce po napadení Ukrajiny, aktivovala směrnici o přechodné ochraně. Nouzový mechanismus může spustit při mimořádném náporu uprchlíků. Ti tak mohou dostat co nejrychleji a bez byrokratických průtahů ochranný status. Mechanismus EU původně platil na jeden rok, nejdříve byl prodloužen do 4. března 2024, nyní byl prodloužen o další rok.