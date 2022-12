Země EU našly shodu na nejvyšší ceně 60 dolarů za barel ruské ropy

Brusel - Velvyslanci zemí Evropské unie se dnes shodli na parametrech cenového stropu na ruskou ropu převáženou tankery. Oznámilo to české předsednictví EU. V rámci dohody skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 se klíčová ruská exportní surovina nebude moci prodávat za více než 60 dolarů (1390 Kč) za barel. Evropský blok by měl dohodu, kterou dosud blokovalo Polsko požadující nižší maximální cenu, formálně potvrdit během víkendu.

V pondělí vstupuje v platnost zákaz dovážet po moři ruskou ropu do EU, strop se tak bude týkat dodávek mířících do jiných zemí.

Západní země se dlouhodobě snaží omezit příjmy ruského režimu a připravit jej o zdroje k financování války na Ukrajině. Skupina tvořená Spojenými státy, Kanadou, Japonskem, Británií, Francií, Itálií a Německem se začátkem září dohodla na tom, že znemožní přepravu ropy nad stanovenou maximální cenou.

Minulý týden G7 navrhla strop v rozmezí 65 až 70 dolarů, některé unijní země v čele s Polskem však požadovaly jeho snížení. Současná tržní cena ruské ropy Ural se totiž pohybuje pod 70 dolary. Unie se proto v posledních dnech usnesla na 60 dolarech, Varšava však požadovala další opatření zajišťující, že Rusku příjmy skutečně klesnou. Podle polského velvyslance Andrzeje Sadoše proto dohoda obsahuje dodatek, že strop bude alespoň o pět procent nižší, než je tržní cena ruské ropy.

Shodu na cenovém stropu mezi členskými zeměmi unie dnes uvítal Bílý dům, podle kterého by měla pomoci omezit ruské příjmy. "Stále věříme, že cenový strop pomůže omezit možnost (ruského prezidenta Vladimira) Putina profitovat z ropného trhu, aby mohl dál financovat válečnou mašinérii, která nadále zabíjí nevinné Ukrajince," řekl novinářům mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Výše stropu je podle něho vhodně stanovena.

Omezení by mělo začít platit od pondělka. Rejdařské společnosti nebudou moci přepravovat ropu, kterou by Moskva prodávala nad stanovenou cenou. Nebudou jim také moci být poskytovány pojišťovací služby, což přepravu prakticky znemožní. Společnosti ze západních zemí tvoří podstatnou část dopravců ruské ropy, proto by podle diplomatů mělo Rusko opatření pocítit. Některé unijní země přitom nechtěly, aby byl strop příliš nízký a Rusko nestáhlo svou ropu z trhu úplně, kvůli čemuž by hrozil výrazný růst cen.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové povede stanovená cena nejen k omezení ruských příjmů. "Pomůže nám stabilizovat globální ceny energií, z čehož budou mít prospěch rozvíjející se ekonomiky celého světa," reagovala dnes na shodu šéfka unijní exekutivy.