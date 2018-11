Londýn/Brusel/Berlín - Členské státy Evropské unie dostaly od předsedy Evropské rady Donalda Tuska návrh politické deklarace o vztazích mezi EU a Británií po odchodu ostrovní země ze společenství. Tusk to oznámil na twitteru s tím, že na textu se na pracovní úrovni shodly vyjednávací týmy obou stran. V zásadě na dokumentu podle něj panuje shoda i na politické úrovni, musí jej ovšem v neděli na summitu ještě potvrdit šéfové států a vlád.

Deklarace není právně závazná. Na 26 stránkách definuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, včetně klíčového hospodářství.

Cílem má být vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly, která zajistí rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž.

V neděli na summitu mají šéfové států a vlád 27 zemí unie tuto deklaraci schválit společně s vyjádřením své politické podpory podrobné smlouvě o britském odchodu z EU, jež se týká řady oblastí souvisejících s brexitem.

Británie z EU odejde 29. března 2019 právě podle pravidel této smlouvy, pokud se její text ovšem premiérce Therese Mayové podaří prosadit v britském parlamentu. Ve smlouvě je definováno také přechodné období, v době jeho trvání by měly být na základě politické deklarace dojednány smlouvy o hospodářské či bezpečnostní spolupráci. Přechodné období by mělo trvat do konce roku 2020, pokud se na tom strany shodnou, bude možné jej jednorázově o rok či dva prodloužit.

Průlom v jednáních o dokumentu nastal po středeční podvečerní schůzce britské premiérky Mayové s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Právě Juncker dnes ráno předal deklaraci Tuskovi poté, co s jejím zněním souhlasila Evropská komise na mimořádném jednání. Text následně dostali také velvyslanci 27 zemí bloku, kteří dopoledne o brexitu diskutují.

Text politické deklarace ale neřeší španělské námitky ohledně budoucnosti Gibraltaru, který si nárokuje jak Londýn, tak Madrid. Španělský premiér Pedro Sanchéz přitom hrozí, že v neděli odmítne brexitovou smlouvu podpořit, nebudou-li požadavky Madridu zohledněny. Podle mluvčího EK Margaritise Schinase vybídl Juncker, který se Sanchézem mluvil telefonicky v úterý, britskou premiérku Mayovou, aby s ním také komunikovala. "Míč je nyní na straně členských zemí," dodal mluvčí a potvrdil, že Gibraltar a také otázka rybolovu jsou dál otevřené.

V politické deklaraci obě strany například uvedou, že mají zájem na ambiciózním, širokém a vyváženém hospodářském partnerství při zachování integrity unijního jednotného trhu. Británie by měla v "relevantních oblastech" sblížit své regulace s těmi evropskými, aby byly překážky pro pohyb zboží co nejmenší.

Základem pro společný celní prostor pro pohyb zboží bez tarifů a poplatků by přitom mělo být řešení obsažené v rozvodové smlouvě v rámci řešení pojistky pro zachování hladkého celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Podobně jako ve smlouvě je také řešen mechanismus urovnání budoucích sporů pomocí arbitráže. Otázky související s unijním právem tak bude vysvětlovat Soudní dvůr EU.

Deklarace dále řeší třeba přístup na trh se službami, problematiku investic a finančních služeb, digitální oblast či třeba otázky duševního vlastnictví nebo veřejných zakázek. Věnuje se i rybolovu, což byla oblast, kterou na poslední chvíli v jednáních blokuje svými požadavky Francie.

Ohledně volného pohybu osob by měl platit pro krátkodobé cesty bezvízový styk, základem by měla být reciprocita, tedy shodný přístup obou stran. Zvláštní oddíl je v deklaraci věnován otázkám dopravy, jak letecké, tak i silniční, železniční a námořní.

Dokument se zabývá také energetikou, spoluprací při mírovém využití jádra či obchodováním s emisními povolenkami. Obě strany mají zájem na těsném partnerství na mezinárodních fórech, včetně řešení otázek jako je ochrana klimatu, finanční stabilita, ochrana zdraví či boj proti protekcionismu v mezinárodním obchodu.

Samostatný oddíl v deklaraci se bude týkat bezpečnostního partnerství, třeba těsné spolupráce při prosazování práva a potírání kriminality, hladké výměny dat i zpravodajských informací a kooperace při odhalování praní špinavých peněz a teroristických aktivit.

Aby fungovala těsná spolupráce EU a Británie na mezinárodním poli, včetně uvnitř OSN a NATO, obě strany by si přály vznik pravidelných konzultací a dialogu o klíčových otázkách. Není například vyloučena účast britského ministra na neformálních schůzkách ministrů zahraničí EU. Obě strany chtějí těsně koordinovat uvalování sankcí a spolupracovat při civilních i vojenských misích.