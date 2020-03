Země EU budou přebírat děti z Řecka, EK zaplatí návraty uprchlíků

Brusel - Evropská komise chce finančně podpořit návrat 5000 běženců z řeckých ostrovů do jejich zemí. Již příští týden by se vedle toho mohl rozběhnout systém dobrovolného přebírání dětských uprchlíků, k němuž se hlásí devět států. Po dnešním jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie to řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

Ministři se sešli v Bruselu den poté, co komisařka jednala v Řecku o přetížení tamních uprchlických táborů. Podle Johanssonové nabídne komise 2000 eur (přes 51.000 korun) jako příspěvek na návrat do země lidem, kteří se rozhodnou odejít z řeckých ostrovů. Tato nabídka platí pro nejvýše 5000 lidí, kteří na ostrovy přišli před začátkem letošního roku.

"Je to příležitost snížit tlak na přetížené ostrovy," zdůvodnila nezvyklý krok Johanssonová. Nabídka bude podle ní platit měsíc.

V táborech na řeckých ostrovech žije podle odhadů nevládních organizací dlouhodobě přes 40.000 lidí, ačkoli jejich kapacita měla původně být několikanásobně menší. Více než čtvrtina z nich jsou děti.

K dalšímu zlepšení situace by mohlo podle komisařky pomoci také přerozdělení nejméně 1600 dětí, které si chce přebrat devítka členských zemí. Podstatná část by měla zamířit do Německa. Celkový počet je podle ní pouze orientační, protože některé státy zatím o konkrétních číslech nemluvily.

"Doufám, že první z nich bude přemístěn už příští týden," prohlásila dnes švédská komisařka, podle níž však musí být nejprve dořešeny požadavky jednotlivých zemí týkající se věku dětí.

Situace v Řecku se dostala do centra pozornosti unijních států poté, co Turecko v únoru přestalo plnit migrační dohodu z roku 2016 a nasměrovalo k řecké hranici tisíce běženců. Země EU od té doby vyzývají Ankaru, aby se k dohodě vrátila, ta to však odmítá a požaduje větší finanční kompenzaci.

Většina unijních států včetně Česka se nechce do žádného systému přebírání uprchlíků zapojit a tvrdí, že by unie neměla ustupovat tureckému tlaku a dopustit opakování migrační vlny z roku 2015.