Zemanův expertní tým se vyslovil pro zásadní posílení ochrany českých hranic

Lány (Kladensko) - Poradní tým prezidenta Miloše Zemana se vyslovil pro zásadní posílení ochrany českých hranic, a to ve spolupráci s dalšími zeměmi Evropské unie. Na twitteru to po dnešním jednání expertního týmu, kterého se zúčastnili také ministři zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO), uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Tým podle něj identifikoval pro ČR dvě bezpečnostní rizika, a to migraci a terorismus.

"Expertní tým prezidenta republiky se na svém zasedání zabýval důsledky neúspěšné mise NATO v Afghánistánu. Identifikoval pro Českou republiku dvě bezpečnostní rizika, a to migrační a teroristické," uvedl mluvčí. "Vyslovil se pro zásadní posílení ochrany našich státních hranic, ve spolupráci s dalšími zeměmi EU," dodal.

Kulhánek na twitteru uvedl, že se s prezidentem a Metnarem shodli na realistickém pohledu na další vývoj v zemi. "Naše priority jsou především mírnit humanitární krizi, zabránit nelegální migraci a také boj terorismem," poznamenal.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek později ČTK sdělil, že oba ministři prezidenta informovali o podrobnostech evakuace z Afghánistánu. Podle Metnara Zeman a jeho expertní tým "rychle a úspěšně zvládnutou evakuaci českých občanů a jejich afghánských spolupracovníků" ocenili.

Ministři s prezidentem řešili také další zahraniční mise české armády, která v současné době působí především v Mali, Pobaltí, Iráku nebo na Sinaji. "Expertní tým také dal doporučení, abychom při plánování budoucího zahraničního nasazení našich vojáků zohlednili i nedávné afghánské zkušenosti," uvedl Metnar na twitteru. Pejšek připomněl, že nyní platný mandát pro působení českých vojáků v zahraničních operacích je platný do konce roku 2022. Ministerstva obrany a zahraničí podle něj brzy začnou pracovat na přípravě nového mandátu na roky 2023 a 2024.

Ministerstvo zahraničí dnes v tiskové zprávě také uvedlo, že Česko nemá v úmyslu navázat s vládou Tálibánu diplomatické styky, chce ale podporovat úsilí mezinárodního společenství, zejména EU a NATO, aby se v oblasti zabránilo humanitární katastrofě a aby nedošlo k nové migrační vlně. Tiskové oddělení české diplomacie také uvedlo, že ČR plánuje poskytnout do Afghánistánu 45 milionů korun na humanitární pomoc a na dary pro mezinárodní organizace působící v Afghánistánu. Peníze byly původně určeny pro afghánské ozbrojené složky, k jejich odeslání ale nedošlo. Podle ministerstva zahraničí bude klíčové zajistit, aby peníze nezneužil Tálibán. "Poskytnutí humanitární pomoci je efektivní cesta, jak zamezit, aby lidé odcházeli ze země, a bojujeme tak proti nelegální migraci," uvedl Kulhánek.

Zeman v poslední době opakovaně stažení aliance z Afghánistánu kritizoval. Domnívá se, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě.