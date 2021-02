Zemanovi se nelíbí, že ICC může soudit izraelské válečné zločiny

Praha - Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu možností soudit případné válečné zločiny spáchané na palestinských územích omezil podle prezidenta Miloše Zemana právo Izraele bránit se proti terorismu. Na twitteru to dnes uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Reagoval tak na rozhodnutí tříčlenného senátu soudců ICC z minulého týdne.

Senát soudců rozhodl, že ICC může soudit případné válečné zločiny spáchané na palestinských územích. Podle deníku The Times of Israel se tak otevírá cesta k zahájení vyšetřování možných zločinů Izraelců a Palestinců kvůli činům v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu i východním Jeruzalémě.

Ovčáček ve zveřejněném prohlášení poukázal na to, že Palestina není mezinárodně uznávána jako stát. Cestou k dvoustátnímu řešení je podle něj dialog obou stran a ne rozhodnutí soudu. "ČR je dlouhodobým podporovatelem cílů a hodnot Mezinárodního trestního soudu. Spravedlnost ale vyžaduje striktní dodržování mezinárodního práva, včetně Římského statutu. Svým rozhodnutím soud bohužel jen nakonec omezuje právo izraelské demokracie bránit se proti terorismu," dodal.

Palestinská autonomie, která o vyšetřování usiluje, se k ICC připojila v roce 2015, Izrael ale ICC neuznává a tvrdí, že pravomoc soudu se na palestinská území nevztahuje. Rozhodnutí ICC kritizoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Použil podobné argumenty jako Pražský hrad, i podle něj ICC porušil právo demokracií hájit se proti terorismu. Palestinský ministr pro civilní záležitosti Husajn Šajch naopak označil verdikt panelu ICC za "vítězství pravdy, spravedlnosti, svobody a morálních hodnot".

Izraelská média loni napsala, že na seznamu lidí, které by mohl ICC soudit, jsou dvě až tři stovky osob, včetně premiéra Benjamina Netanjahua. Hlavní prokurátorka Fata Bensoudaová dříve uvedla, že vyšetřování se zaměří na operaci izraelské armády z roku 2014 proti radikálnímu hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. Dále by se mělo vyšetřování týkat izraelské osadnické politiky na okupovaných územích i reakce izraelské armády na protesty na hranicích Gazy a Izraele z let 2018 a 2019.

ICC je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN.

Česká diplomacie se ve sporu postavila na stranu Izraele. Argumentuje, že Palestina není svrchovaným státem, proto ICC nemůže v dané věci rozhodovat. Palestinci se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) mohou obrátit na izraelské soudy. Česká republika také ve sporu požádala o udělení statusu amicus curiae (přítel soudu) tak, aby v budoucnu mohla k případu poskytnout svůj detailní právní rozbor.