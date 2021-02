Zemanovi je Blatného líto, podle Babiše není výměna ministrů na stole

Praha - Prezidentu Miloši Zemanovi je líto ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Pozoruje na něm syndrom vyhoření. Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému. Zeman to dnes řekl televizi CNN Prima News. Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že výměna Blatného aktuálně není na stole.

"Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený," odpověděl prezident na dotaz, zda by měl Blatný skončit. Dodal však, že změna ve vládě je v kompetenci premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl, že pokud mu premiér nějaký návrh změn ve vládě předloží, pak mu bez váhání rád vyhoví.

Babiš v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády vyloučil možnost, že by do konce března měli skončit ministři zdravotnictví Blatný a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD.

Televize CNN Prima News v pátek uvedla, že vládu by měl opustit vedle Blatného i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Místo Blatného by podle televize měl nastoupit bývalý hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Sociální demokracie by tak získala ministerstvo zdravotnictví, ale přišla by o ministerstvo zahraničí. Zeman dnes o Běhounkovi řekl, že to byl úspěšný hejtman i úspěšný předseda asociace krajů a je to velmi schopný krizový manažer. O státním tajemníkovi na ministerstvu zahraničí Miloslavu Staškovi bez bližších souvislostí řekl, že pracuje v tomto oboru téměř 30 let a nelze pochybovat o jeho schopnostech.

Běhounek k informacím o tom, že by mohl nahradit ministra zdravotnictví Blatného, dnes ČTK řekl, že zatím žádné jednání neproběhlo a žádná nabídka nepadla.

Lékař a docent v oboru pediatrie Blatný je ministrem od konce loňského října. Nahradil svého předchůdce Romana Prymulu, který skončil kvůli tomu, že byl pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoli byly restaurace v danou dobu kvůli epidemii uzavřené. O Prymulovi Zeman uvažuje jako o svém neplaceném poradci.

Zeman zastává názor stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO), že vláda udělala chyby. "Nejsměšnější chyba, pokud si na to vzpomenete, bylo to kafe v kelímku. A taková trochu vážnější chyba, která se naštěstí napravila, byly ty hodiny nákupů pro důchodce," řekl Zeman. Ocenil postoj hejtmanů, kteří se podle něj s Babišem rozumně dohodli. Od opozice je podle něj trapné, když obviňuje vládu téměř jako kdyby si covid vymyslela.

Babiš zopakoval, že konec ministra Blatného není na stole

Babiš zopakoval, že výměna Blatného aktuálně není na stole. V dnešním pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News poznamenal, že ministr možná nemá v okolí dost dobrých úředníků a že se mu snaží pomáhat.

"Snažím se pomáhat panu ministru zdravotnictví, který je pod obrovským tlakem. Nemá manažerské zkušenosti, nemá možná v okolí dostatek dobrých úředníků, takže situace pro něj je náročná," řekl dnes Babiš. I v pátek po jednání vlády vyloučil, že by se chystal konec Blatného a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a výměna resortů mezi hnutím ANO a ČSSD.

Babiš zároveň dnes opět poznamenal, že nehodlá odstoupit z pozice premiéra. "Bojuju za to, abych ochránil životy našich lidí, a mám konkrétní výsledky," řekl.

