Zemanova výroku, že se neobává ruské agrese na Ukrajinu, si všímají v zahraničí

Vídeň/Varšava/Berlín - Dnešní výroky prezidenta Miloše Zemana, že nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině a také že není důvod přesouvat kvůli Ukrajině vojáky k východním hranicím Severoatlantické aliance, přitáhly pozornost zahraničních médií. Ta mimo jiné zdůrazňují, že český prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, a poukazují i na odlišný postoj českého ministra zahraničí.

Server rakouské televize ORF si všímá, že 77letý prezident označil současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou za oboustranně živenou slovní válku a že na této úrovni by podle něj také měl zůstat. Případné vyslání ozbrojených sil na Slovensko, které s Ukrajinou sousedí, by bylo jen zbytečným "řinčením šavlemi", citoval Zemana server. Ten rovněž poznamenal, že Česká republika s Ukrajinou nesousedí a že do Polska, které jejím sousedem naopak je, dnes dorazila první část amerických ozbrojených sil, které přijely posílit východní křídlo NATO.

ORF si také všímá, že podle Zemana "Rusové nejsou blázni" a že by podle něj případnou agresí získali méně, než o kolik by přišli vinou následných sankcí. Závěrem ORF připomíná, že na Ukrajinu v pondělí jede český ministr zahraničí Jan Lipavský spolu se svým protějšky ze Slovenska a Rakouska.

Server polského rádia 24.pl nejvíce zaujal Zemanův výrok, že jako ekonom by čtyři tisíce dělostřeleckých granátů, které se česká vláda rozhodla Ukrajině darovat, raději prodal než daroval. Zeman neopomněl zdůraznit, že je česká armáda už nebude potřebovat, protože jsou určeny pro typ zbraně, kterou armáda stahuje z užívání, přibližuje čtenářům okolnosti polský server.

Zmiňuje také Zemanův odhad, že případný konflikt by se týkal jen dvou separatistických regionů Doněcku a Luhansku na východě Ukrajiny. Server dává do kontrastu Zemanův výrok, že nebude podporovat vyslání českých vojáků na východní křídlo NATO s vyjádřením Lipavského z konce ledna, kdy český ministr zahraničí řekl, že rozmístění dalších jednotek na východním křídle Severoatlantické aliance bude v zájmu bezpečnosti České republiky a že jeho země by se na tom měla podílet.

Rozdílný postoj Zemana a Lipavského ohledně posílení východního křídla NATO zmiňují i německá média. Například server merkur.de nadepsal svou zprávu titulkem 'Český prezident relativizuje nebezpečí ruské invaze'.