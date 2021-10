Zeman zrušil svou nedělní účast v povolebním vysílání CNN Prima News

Prezident Zeman je 14 dnů ve stavu nemocných, současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností, řekl Rádiu Z mluvčí Ovčáček. Zeman podle něj nyní na zámku v Lánech nabírá síly, pravidelně k němu jezdí jeho ošetřující lékař Zavoral. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil za fámy a dezinformace. Mluvčí odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu. Prezidentovo zdraví je v poslední době kvůli nejasnostem v popředí mediálního zájmu.

"Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit," řekl Ovčáček. "Chtěl bych rozptýlit všechny ty fámy, dezinformace, různé obavy, o pana prezidenta je velmi dobře postaráno, je mu poskytována vysoce kvalitní péče," dodal. Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády.

Odmítl, že by Zemanovo okolí mohlo jeho zdravotní stav zneužívat ve svůj prospěch. "K ničemu takovému nedochází, naší snahou je pomoci panu prezidentovi, být mu po ruce," řekl.

Za prioritu označil to, aby Zeman "nabral sil a byl pevného zdraví". Dokazování, v jakém stavu prezident je, považuje za nedůležité. Když jsou lidé nemocní, potřebují podle něj být "chvíli v klidu". Poznamenal, že Zeman je 14 dnů ve stavu nemocných, což nepovažuje za důvod, aby podával abdikaci.

Bližší podrobnosti ohledně zdravotního stavu mluvčí uvést nechtěl, zdraví podle něj není věcí ke komentování. K dřívějšímu výroku Zemana, že je povinností prezidenta republiky zveřejnit zprávu o jeho zdravotním stavu, řekl, že Pražský hrad informaci zveřejnil během zářijového pobytu prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici. Poznamenal, že v době, kdy je veřejný prostor "plný nenávistných výroků", bude Pražský hrad postupovat "úplně jiným způsobem, s rozvahou". Dodal, že Kancelář prezidenta republiky uvádí podstatné informace, které veřejnost potřebuje znát.

Zdravotní stav prezidenta se stal v posledních dnech jedním z hlavních mediálních témat, a to kvůli spekulacím o jeho zhoršení. V září strávil Zeman osm nocí v ÚVN, podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, během něhož prezident podstoupil několik vyšetření a dostával infuze. Od té doby je Zeman v Lánech, kde absolvoval několik pracovních schůzek se zástupci vlády a opozice, přijal také maďarského premiéra Viktora Orbána.

Ve čtvrtek Zemana v Lánech navštívil Zavoral, který mu měl podle Deníku N již v pondělí doporučit jedno- až dvoudenní pobyt v nemocnici. Zeman to odmítl. Po čtvrteční kontrole se prezident rozhodl volit na zámku v Lánech, v minulosti svůj hlas pravidelně odevzdával v základní škole v pražské Brdičkově ulici. Podle vyjádření Pražského hradu bude na doporučení lékaře upraven i další program.