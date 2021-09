Zeman zahájil školní rok v ZŠ a MŠ Merhautova v Brně

Brno - Prezident Miloš Zeman zahájil dnes školní rok v ZŠ a MŠ Brno v Merhautově ulici. Ve svém proslovu v tělocvičně, kde ho přivítali prvňáčci s rodiči, zmínil problematiku dětí ze sociální slabých rodin, které nejsou s to platit školní obědy. Popřál také dětem, aby měly radost ze života a našly si dobré kamarády. Škola má zhruba 550 žáků. Asi polovina má doporučení ze speciálně pedagogického centra. Na škole působí v rámci inkluze tři desítky speciálních pedagogů. Část dětí je z romských rodin.

Zeman v proslovu ve škole uvedl, že se dozvěděl o dvou dětech ze školy, které zkolabovaly hlady. Zmínil také dalšího chlapce, který jednou snědl 15 knedlíků. "Když mu říkali, že ho bude bolet břicho, odpověděl, že příště bude jíst až v pondělí. A já se ptám, co je to za rodiny, které nedají svým dětem najíst," uvedl prezident. Vyslovil přání, aby existovala přátelská spolupráce mezi rodinou a školou.

Ředitelka školy Jana Foltýnová ČTK řekla, že případy, o nichž Zeman mluvil, jsou staré několik let a prezident se je dozvěděl z materiálů a článků o škole, které si nastudoval. "Byla jsem překvapená, jak dobře je připravený," uvedla. Dodala, že podobné problémy už na škole nejsou, rodiny využívají bezplatné obědy nebo svačiny za menší platbu, škola využívá peníze z operačního programu EU.

Obědy dětem ze sociálně slabých rodin zajišťuje také například projekt Obědy do škol. Má zajistit dětem v hmotné nouzi teplou stravu. Zaměřuje se na děti od tří do 15 let, které navštěvují základní či mateřskou školu. Podobné projekty mají i různé charitativní organizace.

"Někdy je nutný zásah na ochranu našich dětí, aby tyto děti nehladověly, aby je rodiče posílali do školy a aby ve svých rodinách byly děti v pohodě," řekl Zeman. Připomněl, že podepsal zákon, který omezuje sociální dávky v případech, kdy rodiče tyto povinnosti nesplňují.

Státní zdravotní ústav ke konci srpna zmínil jiný problém, ten, že někteří školáci nesnídají a nesvačí, odmítají školní obědy a místo nich odpoledne jedí nezdravá jídla, což vede k nárůstu obezity.

Prezident zmínil i Komenského školu hrou. Dětem popřál, aby si našly kamarády. "Přeji vám radost ze života, kamarády, hodně jídla i pocit úspěchu na základě soutěže ve škole, soutěže, která vás bude bavit," dodal Zeman.

Hlavu státu pozvala dopisem škola, protože tam měla loni školní rok zahajovat prezidentova žena Ivana Zemanová. Loni ale musel prezident návštěvu kraje zrušit ze zdravotních důvodů, podstoupil operaci zlomené ruky. Foltýnová uvedla, že návštěva prezidenta je pro školu velká prestiž. "Je to hlava státu, neřeším žádné politické věci," řekla Foltýnová. Podle ní chtěla škola také ukázat, že i když má děti se speciálními požadavky nebo ze sociálně slabších rodin, vše lze zvládnout.

Zeman přiletěl do Brna v úterý večer armádním strojem Casa, který tvoří páteř českého vojenského dopravního letectva. Dříve politici používali především armádní vrtulníky. Prezident se vrací do Prahy ještě dnes.