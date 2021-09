Zeman vyzval Hřiba k nápravě dopravy v Praze, primátor to má za součást kampaně

Praha - Prezident Miloš Zeman vyzval pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) k nápravě situace v pražské dopravě. Měl by podle něj zvážit vyhlášení stavu nebezpečí i svou rezignaci a lidem se omluvit. Zeman to napsal v otevřeném dopise, který Hrad zveřejnil na webu. Hřib ČTK sdělil, že prezident se o Prahu dosud nezajímal, proto vnímá jeho vyjádření jako zapojení do předvolební kampaně. Zároveň Hřib řekl, že současné vedení hlavního města zdědilo stav silnic po minulém vedení v čele s ANO a že by podle stejné logiky měl Zeman vyzvat k rezignaci ministra dopravy, protože na D1 jsou uzavírky a kolony.

Zeman Hřiba v dopise vyzval, "k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby". Podle prezidenta je hlavní město v důsledku "amatérského přístupu" i "záměrného diletantství" dopravně paralyzované. Hřibovi vyčítá, že řidiče automobilů považuje za někoho, kdo své vozy využívá jen pro své pohodlí. "Automobil slouží především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě zboží, objemných nákupů, transportu dětí do škol či k vyšetřením v nemocnici," napsal Hřibovi. MHD podle prezidenta ne vždy a pro všechny vychází jako nejvýhodnější varianta.

Uvedl, že úkolem politiků není hodnotit a nařizovat, jak se má kdo přepravovat. Dopravní situace v Praze je podle prezidenta natolik kritická, že zasahuje i Hřibem propagovanou MHD. Jako příklad uvedl ulice Zenklovu a Veselskou. "To, že opravy silnic jsou zcela nekoordinované, chaotické a nedomyšlené, způsobuje dennodenně komplikace statisícům obyvatel," napsal.

"Za poslední roky, co si pamatuji, pan prezident o Pražany neprojevil žádný zájem. V rámci svých výjezdů za občany se Praze vyhýbal a ani nikdy nenavštívil ve své funkci magistrát. Výzvu k rezignaci tak vnímám jako pouhé zapojení pana prezidenta do předvolební kampaně a doufám, že si jej pan (premiér Andrej) Babiš i vykáže ve své kampani, která už dávno přesáhla hranice slušnosti i vkusu," uvedl Hřib.

Primátor rovněž uvedl, že by v případě, že prezident měří všem stejně, měl vyzvat k rezignaci ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO). "Vždyť i na D1 jsou kvůli opravám uzavírky a zácpy. Mimochodem o žalostné dopravní situaci na této klíčové dopravní tepně svědčí i to, že pan prezident do Brna raději letěl 1. září letadlem, než aby jel autem po D1. Tato prezidentova cesta mimochodem stála po započítání amortizace letadla asi 450.000 korun," uvedl primátor. Zároveň sdělil, že by mohl prezidenta také vyzvat "ke?zvážení jeho rezignace". "Třeba kvůli hájení zájmů jiných mocností namísto České republiky v?kauze ruských agentů a výbuchu ve Vrběticích," napsal Hřib.

Prezident primátora vyzval, aby se lidem, kterých se to týká, omluvil za své selhání, zjednal okamžitou nápravu tím, že nařídí "rekoordinaci oprav infrastruktury" a zváží vyhlášení stavu nebezpečí. "Neboť současná dopravní situace je natolik kritická, že ohrožuje mimo jiné práci složek integrovaného záchranného systému," uvedl Zeman. Hřib by podle něj měl také zvážit rezignaci na funkci primátora. "Vaše počínání dovedlo metropoli na pokraj chaosu, za což jste politicky odpovědný," dodal.

Hřib kritiku odmítl s tím, že současné vedení města zdědilo stav silnic po minulém vedení v čele s ANO. To je podle něho jeden z důvodů, proč je oprav tolik. "Dluh na opravách silnic byl neuvěřitelných 30 miliard Kč. Zásadních oprav je proto letos víc než dříve. Všechny opravy jsou maximálně koordinované k?tomu určeným koordinátorem," dodal Hřib.