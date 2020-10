Praha - Prezident Miloš Zeman vyzval, aby lidé nosili roušky a naslouchali odborníkům. Každý tak podle něj může přispět k záchraně životů. Ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) požádal, aby policie pokutovala ty, kteří nenosí roušky na místech, kde je to povinné. Zeman to řekl v dnešním projevu, který natočila televize Prima a vysílaly i další televizní stanice. Podpořil také protiepidemická opatření vlády. Myslí si, že vláda by mohla někdy lépe komunikovat. Zároveň vyslovil obdiv a poděkování zdravotníkům za jejich boj o lidské životy.

Vyjádřil také přesvědčení, že se ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi podaří zvítězit i nad druhou vlnou epidemie. Označil ho za vítěze nad první vlnou.

Video: Zeman vyzval lidi, aby nosili roušky a naslouchali odborníkům

16.10.2020, 20:17, autor: FTV Prima, zdroj: ČTK

Zeman poukázal na nárůsty počtu nakažených, hospitalizovaných i mrtvých. Označil to za nesmírnou ztrátu pro českou společnost i pro rodiny těch, kdo zemřeli. Zopakoval svou oblíbenou větu, že "kdo zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo". "Jsme v situaci, kdy o lidské životy bojují naši zdravotníci, a já bych jim chtěl vyjádřit úctu, obdiv a poděkování," řekl.