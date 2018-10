Praha - Prezident Miloš Zeman letos u příležitosti 28. října vyznamená velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého in memoriam, dále pak bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou, které charakterizoval jako bojovníky proti "ekonomickým zmrdům". Zeman by si přál, aby se předsedou Senátu stal čerstvě znovuzvolený Jaroslav Kubera (ODS). Prezident to řekl v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Zeman uvedl, že za výstižné pojítko tří současníků z oceněných, které jmenoval, považuje jejich boj proti "ekonomickým zmrdům". Bývalá šéfka ERÚ Vitásková podle něj bojuje proti tzv. solárním baronům, finančník Krúpa proti podnikateli Zdeňku Bakalovi a bývalá poslankyně Lorencová proti lidem spojeným s lehkými topnými oleji.

Řád bílého lva se letos Zeman chystá udělit někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi. Už dříve prezident prozradil, že státní vyznamenání udělí při 100. výročí vzniku Československa také zpěváku Michalu Davidovi či učitelce mateřské školy z Jívové na Olomoucku Darině Nešporové za záchranu života předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku.

Některým z řádů či medailí vyznamená Zeman také trojici českých vojáků, kteří padli na začátku srpna při sebevražedném útoku v Afghánistánu. Vyznamenání od něj dostane i dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.

Zeman by si přál za šéfa Senátu Kuberu, jeho zvolení ale nečeká

Prezident Miloš Zeman by si přál, aby se předsedou Senátu stal čerstvě znovuzvolený Jaroslav Kubera (ODS). Zeman to řekl v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Zvolení Kubery šéfem horní komory však nepovažuje za pravděpodobné s ohledem na to, že se proti každé respektované osobnosti postaví "závistiví trpaslíci", které nikdo nezná a mají díky tomu větší šanci.

Zeman s ohledem na úspěch menších stran v senátních volbách řekl, že "trpaslíci" jsou nejhorší a nyní rozhodnou, kdo bude vést Senát. "Mně do toho nic není, ale na druhé straně jako občan bych uvítal, kdyby v čele Senátu byla výrazná a respektovaná osobnost," uvedl Zeman. Jako příklad jmenoval Kuberu, se kterým se sice kvůli jeho stranické příslušnosti v řadě věcí neshodne, ale považuje ho za osobnost.

Prezident však dodal, že si je jist, že Kubera Senát nepovede. "Za těch 30 let v politice jsem se to naučil. Vůči každé osobnosti je tolik závistivých trpaslíků, že se nakonec neprosadí," konstatoval Zeman. Prosadí se tak podle něj zřejmě například "exstarosta Krásné Lípy". "Já ho vůbec neznám, ale tvrdím, že má větší šance než Kubera, protože ho nikdo nezná," uvedl Zeman.

Zbyňka Linharta, který je od roku 2014 senátorem za obvod Děčín a dříve vedl Krásnou Lípu, jmenoval jako možného kandidáta předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Horník.

Zeman je nadále pro to, aby byl Senát zrušen. Nemá podle něj smysl i proto, že u běžných zákonů ho Sněmovna snadno přehlasuje a o rozpočtu či důvěře vládě, což jsou nejdůležitější záležitosti, vůbec nerozhoduje. "Je velmi jednoduchá cesta, jak Senát zrušit, nic nebrání Poslanecké sněmovně, aby výdaje na Senát podstatným způsobem redukovala," uvedl. Sám takovou iniciativu vyvíjet nehodlá, pro vládu ale podle něj není nic jednoduššího než podobná "kontrola korunou".