Zeman vyznamená českého psovoda, který zahynul v Afghánistánu

Armádní speciál dopravil na letiště Praha-Kbely 24. října 2018 z Afghánistánu do Česka tělo zastřeleného vojáka Tomáše Procházky, který zemřel 22. října po útoku afghánského vojáka na základně Šindánd v afghánské provincii Herát. Rakev s ostatky padlého vojáka vynesla z letadla čestná stráž. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Prezident Miloš Zeman udělí in memoriam medaili Za hrdinství vojenskému kynologovi Tomáši Procházkovi, který loni v říjnu zahynul na misi v Afghánistánu. Oznámil to dnes na Hradě v rámci jmenování či povyšován do generálských hodností. Vyznamenání se rozhodl Procházkovi udělit jako "důkaz úcty k boji našich vojáků z teroristy z Tálibánu".

"Letos udělím Medaili Za hrdinství poslednímu z padlých vojáků. Byl to psovod, jak dobře víte. Pevně doufám, že oběti těchto vojáků nebudou zmarněny vyjednáváním s teroristy," řekl prezident.

Zeman také uvedl, že je znepokojen tím, jak je česká vojenská mise v Afghánistánu ohrožena vyjednávání s Tálibánem. "Jistá naivita těchto vyjednavačů, víra v čestné tálibánské, mně trochu připomíná vyjednávání s Hitlerem ve 30. letech minulého století. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," zopakoval Zeman svou tezi.

Procházka v Afghánistánu působil jako kynolog Centra vojenské kynologie Chotyně u jednotky, kterou tvoří především příslušníci speciálních sil. Zemřel loni 22. října na základně Šindánd v provincii Herát, když afghánský voják zahájil střelbu na projíždějící české vozidlo.

Jednačtyřicetiletý voják byl posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Ministr obrany Lubomír Metnar mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Toto vyznamenání dostávají vojáci například za hrdinství v boji nebo za to, že se s nasazením svého života zasloužili o obranu ČR.

V Afghánistánu loni zahynuli také tři další čeští vojáci. Při hlídkování v okolí základny Bagrám se v srpnu stali obětí útoku sebevražedného atentátníka. Zeman je medailemi Za hrdinství posmrtně vyznamenal loni 28. října.

Letos Zeman spolu s Procházkou plánuje podle svých dosavadních vyjádření vyznamenat válečného veterána a generála Emila Bočka Řádem bílého lva I. třídy. Poslední žijící československý stíhací pilot z druhé světové války Boček dnes od prezidenta získal nejvyšší hodnost armádního generála ve výslužbě. Zeman také nedávno řekl, že by mohl 28. října vyznamenat hokejistu Jaromíra Jágra, který už má od Zemanova předchůdce ve funkci Václava Klause medaili Za zásluhy II. stupně.