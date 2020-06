Zeman Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan nedoporučil, Babiš věc nekomentuje

Praha - Prezident Miloš Zeman nedoporučil předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu na Tchaj-wan, stejně se podle něj zachovali i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zeman to uvedl v reakci na Vystrčilovo oznámení, že na Tchaj-wan pojede. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček předtím cestu přirovnal k případné návštěvě separatistické Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny. Vystrčilův záměr naopak podpořili místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) nebo předseda lidoveckého senátorského klubu Petr Šilar.

"Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan nebyla doporučena prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ani ministrem zahraničních věcí," zprostředkoval Zemanovo vyjádření mluvčí.

"Představme si situace: Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan. Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku. Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl," uvedl Ovčáček předtím na twitteru. Česko oficiálně neuznává ani Tchaj-wan, ani separatistické uskupení na východě Ukrajiny. S Tchaj-wanem, který pevninská Čína považuje za vzbouřeneckou provincii, ale Česko udržuje diplomatické vztahy, i když ne ve formě velvyslanectví, ale ekonomické a kulturní kanceláře. Tchaj-wan také vystupuje samostatně na mezinárodním poli, například ve sportu.

Vystrčilovi kolegové v Senátu jeho rozhodnutí naopak uvítali. "Jsem rád, že Miloš Vystrčil, předseda Senátu, zůstává pevný ve svém postoji, se kterým přistupuje k zahraniční politice politice ČR a k velmocenským postojům Číny obzvlášť," uvedl Šilar.

"Na hodnoty demokracie je třeba dbát a nikdy nerezignovat. Předseda Senátu právě na tiskové konferenci oznámil, že pojede na Tchaj-wan. Senát je svobodná, nezávislá instituce hájící demokracii!," uvedl Růžička.

Vystrčila podpořil také předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala. "Jsme suverénní, svobodná země. Žádná ambasáda nesmí předsedovi Senátu přikazovat, co má/nemá dělat, kam smí/nesmí cestovat. Rozhodnutí Miloše Vytrčila jet se zástupci českých firem na Tchaj-wan je v současné situaci správné," napsal na twitteru.

Předsedu Senátu podporuje i šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Tchaj-wan je pro ČR významný obchodní partner, který nám nezištně pomohl. Cesta Miloše Vystrčila je proto jednoznačně správným krokem," uvedla na twitteru. Zároveň vyzvala vládu, aby poskytla Vystrčilovi pro cestu letecký speciál.

Vystrčil dnes oznámil, že na přelomu srpna a září navštíví Tchaj-wan. Cestu plánoval i Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), před jejím uskutečněním ale zemřel.

Vystrčil poletí na Tchaj-wan speciálem, Babiš cestu nekomentuje

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyhoví žádosti o poskytnutí vládního letadla pro plánovanou cestu předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wan. Žádost ale dosud ministerstvo nemá, řekl dnes novinářům při návštěvě armádních mediků v Hradci Králové. Mise by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že rozhodnutí Vystrčila nebude komentovat.

"Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy," řekl Babiš.

Metnar novinářům řekl, že podle aktuálních informací žádná žádost na ministerstvo obrany dosud nedoputovala. "Nemám důvod případné žádosti nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů," řekl novinářům Metnar.

Podle Babiše je špatně, pokud se politické rozpory v rámci ČR přenášejí na vztahy k jiným zemím. "Měli bychom se soustředit na zájmy ČR a ty bychom si měli definovat za jedním stolem. Jeho cestu nechci komentovat. Opakuji, že pokud bude dělat zahraniční politiku každý politik, tak pro naši zemi to asi nebude dobře," řekl Babiš.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích a doprovodí ho zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce. K plánované cestě Vystrčila vede potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.