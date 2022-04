Zeman vyjádřil Polsku podporu po zastavení dodávek ruského plynu

Praha - Prezident Miloš Zeman vyjádřil Polsku plnou podporu v problematice zastavení dodávek ruského plynu. Rusové porušili existující smlouvy jak z hlediska termínu, tak z hlediska formy placení. Zeman to řekl na briefingu po jednání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou v Praze. Ten Zemanovi poděkoval za to, že ruské jednání nazval jako agresi proti Ukrajině a že Česko zaujalo ke konfliktu jednoznačné stanovisko. Duda se odpoledne setká i s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Polsko se stalo hlavním obráncem evropských hodnot a profilující zemí v odporu proti ruské agresi na Ukrajině, uvedl Zeman. "Řekl jsem panu prezidentovi, že v době, kdy Brusel kritizoval Polsko, jsem tuto kritiku označil jako vměšování se do vnitřních polských záležitostí," dodal. EU vede s Polskem a Maďarskem několik sporů o porušování unijních hodnot.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Evropská unie oznámila, že chystá společnou reakci. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy.

Odběratelé v Polsku podle Dudy nepocítí zastavení dodávek plynu z Ruska. S problémem si Polsko poradí i v rámci spolupráce v Evropě, řekl. "Mohu ujistit mé krajany, kteří využívají plyn na topení, vaření nebo na ohřívání vody, že nenastane taková situace, že nebudou mít plyn," řekl Duda.

Zeman označill bilaterální vztahy ČR s Polskem za skvělé. "Myslím si, že až překonáme společným úsilím tuto krizi, která zahrnuje i společnou pomoc ukrajinským uprchlíkům, tak si oddechneme a budeme říkat, že svět je jiný, než byl před touto válkou. A chci věřit, že bude lepší, protože dokážeme společným úsilím, aby agrese nebyla úspěšná," dodal český prezident.

Duda poznamenal, že Polsko, ČR i další země přijímající uprchlíky z Ukrajiny by měly obdržet finanční podporu z Evropské unie. "Je pro mě nepochopitelné, že našim zemím není poskytovaná pomoc evropskými institucemi," kritizoval. Se Zemanem hovořili také o blížícím se summitu NATO v Madridu. Podle Dudy by měla být posílena alianční vojenská přítomnost v Polsku.

Prezidenti mluvili také o kanálu Dunaj-Odra-Labe, který Zeman dlouhodobě podporuje, zatímco vláda Spolu a Pirátů se STAN avizovala zastavení prací na projektu. Podle Dudy by propojení vodních toků umožňovalo především dopravování zboží.

Premiér Fiala přijal v Kramářově vile polského prezidenta Dudu

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes odpoledne přijal v Kramářově vile polského prezidenta Andrzeje Dudu. Budou jednat především o válce na Ukrajině a jejích dopadech na Evropskou unii.

Duda dorazil do Kramářovy vily po 13:30. Úřad vlády v úterý uvedl, že hlavními tématy bilaterálního jednání budou válka na Ukrajině, její dopady na Evropskou unii a kroky, které oba státy učinily v reakci na tento konflikt. Fiala s Dudou budou hovořit také o perspektivách rozvoje česko-polských vztahů.

Politici projednají i aktuální ruské rozhodnutí zastavit dodávky plynu do Polska a Bulharska. Fiala v úterý krok označil za vyhrocování situace a porušení smluv ze strany Ruska. Kabinet podle něj nyní nemá signály, že by hrozilo zastavení dodávek ruského plynu i v ČR.

Česko-polské jednání čeká Fialu i v pátek, kdy zamíří do Varšavy na schůzku s premiérem Mateuszem Morawieckým. Podle úřadu vlády by měli předsedové vlád mluvit o tématech spjatých s konfliktem na Ukrajině, uprchlické vlně či o přechodu Evropy na nový energetický model. Spolu s Morawieckým se Fiala v polovině března vypravil do obléhaného Kyjeva, počátkem února spolu v Praze uzavřeli smlouvu o podmínkách pokračování těžby v dole Turów poblíž českých hranic.