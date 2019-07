Zeman: Ve vládě nemá končit ministr, který odhalil korupci

Lány (Kladensko) - Ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu. V prohlášení po dnešní schůzce v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) to uvedl prezident Miloš Zeman. Lídři koaličních stran předtím konstatovali, že jednání s hlavou státu nepřineslo posun v otázce výměny ministra kultury Antonína Staňka za Michala Šmardu (oba ČSSD), kterou sociální demokracie podmiňuje setrvání v koalici.

"Ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu. Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako vláda odborníků, by neměl být ministrem ten, kdo nezná problematiku svého resortu," uvádí tisková zpráva Hradu.

Zeman tak de facto zrekapituloval svá předchozí prohlášení k otázce výměny ministra. Prezident dříve uvedl, že Staněk by podle něj měl ve funkci setrvat nejméně do doby, než budou prošetřena trestní oznámení, která podal v souvislosti s odvoláním šéfů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa.

Dubnové odvolání Fajta a Soukupa vyvolalo kritiku a několik petic, na které Staněk na Hamáčkovu výzvu reagoval v polovině května oznámením rezignace. Zeman ji však nepřijal a dosud nevyhověl ani pozdějšímu Babišovu návrhu na odvolání ministra kultury. Podle ústavních právníků v tomto případě prezident návrhu předsedy vlády vyhovět musí, a to bez zbytečného odkladu. Prezident uvádí, že mu ústava nestanovuje žádnou lhůtu.

Na adresu Šmardy koncem června v televizi Barrandov Zeman uvedl, že by se měl stát volebním manažerem ČSSD pro krajské volby. Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání a nemá žádné zkušenosti s oblastí kultury. Staněk naopak řídil jako primátor Olomouc, uvedl Zeman a označil ji za kulturní město.