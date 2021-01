Zeman v MfD: Rusko by mělo nechat Navalného jít do voleb

Praha - Rusko by mělo nechat opozičního politika Alexeje Navalného kandidovat ve volbách, je zbytečné z něj dělat mučedníka, řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD). Zavření Navalného do vězení je podle něj "cenzurou kandidáta". Za cenzuru prezident považuje také zablokování účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti twitter.

Navalnyj, který je pokládán za nejvážnějšího soupeře prezidenta Vladimira Putina na ruské politické scéně, byl v neděli zatčen po příletu do Moskvy z Německa. V Berlíně se zotavoval ze srpnového pokusu o otravu, který připisuje Putinovi a jeho tajné službě FSB. Nyní v moskevské cele čeká na soud, který jej podle ruských médií nejspíše pošle na 3,5 roku do vězení pod záminkou neplnění pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Zeman připomněl ruský argument, že Navalnyj byl v podmínce, které nevyhověl. "Nicméně si myslím, že je zbytečné, aby z něho dělali mučedníka. Ať kandiduje, ať se uchází o přízeň voličů," řekl prezident. Je to podle něj stejné jako s Trumpovým profilem na twitteru. "Neboť zavřít někoho do vězení je forma cenzury. Cenzury kandidáta," dodal Zeman.

Trumpův účet Twitter zablokoval natrvalo, Facebook na dobu neurčitou a server YouTube zatím dočasně. Trump sociální sítě využíval ke zpochybňování výsledků listopadových prezidentských voleb, po násilnostech v Kongresu servery čelily kritice, že včas nezakročily. Twitter rozhodnutí odůvodnil hrozbou toho, že Trump bude prostřednictvím platformy nadále podněcovat svoje přívržence k násilí.

Podle Zemana je "stejný zločin" zablokovat Trumpův účet jako účet hokynáře z Kentucky. Jde o cenzuru, za kterou by měla být jakákoli firma postižena, uvedl. "S tím, co je cenzurováno, samozřejmě nemusím souhlasit. Ale vždy jsem citoval Voltairův výrok: Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste svůj názor mohl zastávat," dodal.